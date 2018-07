VG: Kadafi Zaman er innvilget kausjon

TV2-journalisten Kadafi Zaman har fått innvilget kausjon i alle saker i mandagens rettsmøte i Pakistan, ifølge hans forsvarer Imran Bamta.

Beløpet for kausjonen er satt til 100.000 rupier. Det tilsvarer cirka 7500 kroner, skriver Aftenposten.

– Han har fått innvilget kausjon i alle saker, skriver Bamta i en SMS til VG fra rettsmøtet like etter klokken ti mandag morgen.

Journalisten ble arrestert fredag rett etter klokken 13, da han skulle være med å rapportere direkte fra Gujrat, nord i Pakistan.

Opprinnelig var Zaman på ferie, men meldte seg til å rapportere fra en demonstrasjon med tilhengere av den tidligere pakistanske statsministeren Nawaz Sharif.

Kadafi Zaman opplyser overfor TV 2 om voldelig atferd fra politiet:

«Jeg var vitne til ekstrem voldelig atferd fra politiet som brukte køller for å stanse aktivistene. I den sammenheng ble jeg angrepet og slått med køller, til tross for at jeg sa jeg var fra pressen.»

Usikkerhet rundt møtestart

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) sier til NRK at det er mange usikkerheter knyttet til fengslingsmøter i Pakistan.

– Det er slik i Pakistan at det ikke er et nøyaktig tidspunkt for når det vil skje, men etter det jeg erfarer vil det skje mellom alt fra 1 til 3 timer, fra nå av, sier han til NRK mandags morgen.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) sier til NRK at det er mange usikkerheter knyttet til fengslingsmøter i Pakistan. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han sier at Zamans beste sjanse for å gå fri i dag er å bli fremstilt for en dommer så fort som mulig.

– Av tidligere erfaringer som advokat i Pakistan, er det mange usikkerheter knyttet til det å bli fremstilt for en dommer. Jeg har for eksempel erfart at en dommer ikke orket å være der lenger og bare dro før den fengslede ankom. Det har skjedd før og den kan skje nå, sier Raja.

– Vi jobber med å frigjøre Zaman

Norsk UD og ambassaden i Islamabad jobber for fullt. Det gjør også den pakistanske ambassaden i Oslo.

– Vi jobber nå med å få oversikt, sier Pakistans ambassadør til Norge, Riffat Masood, til VG.

Hun reiser til Islamabad lørdag kveld, og har satt sin ambassadesjef og nestkommanderende, Zaib Abbasi, på saken.

– Vi jobber nå med å få frigjort Hr. Zaman så fort som mulig, sier Abassi til VG.

I utenriksdepartementet sier pressetalsperson Signe Svendsen at de forsøker å hjelpe TV2-journalisten.

– Det jeg kan nå si nå mandags morgen er at en representant for utenrikstjenesten har besøkt den fengslede i forkant av et planlagt rettsmøte, og vi er også kontakt med pakistanske myndigheter på ulike nivåer. I tillegg så er ambassaden vår i Islamabad i kontakt med vedkommende, sier Svendsen til NRK.