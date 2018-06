VG: Justisministeren endrer loven for spredning av nakenbilder

Justisministeren vil endre loven for å gjøre det enklere for politiet å ta de som sprer nakenbilder på nettet, melder VG.

– Straffenivået skal bli strengere

Neste uke vil Wara legge frem et forslag til en lovendring for å tydeliggjøre hva som er ulovlig.

– Det skal ikke være noen tvil om dette. Lovendringen tydeliggjør at både fotografering, spredning, anskaffelse, etterspørsel og av slikt bildemateriale er ulovlig. I tillegg kommer straffenivået til å bli strengere, sier han til VG.

MARERITT: Maiken Skoie Brustad (25) opplevde marerittet da en hun trodde skulle hjelpe henne med å slette nakenbilder utnyttet og manipulerte henne. Foto: Patrick da Silva Saether (arkivfoto)

De siste månedene har NRK skrevet flere avslørende artikler om «Edderkoppen», som i minst seks år har manipulert kvinner og blant annet fått dem til å tro at han skal hjelpe dem med å slette nakenbilder.

– Å spre nakenbilder er ulovlig, men folk er ikke redde nok til å ikke gjøre det – de blir jo ikke tatt. Det må bli like skummelt som å rane en bank, sa Maiken Skoie Brustad (25) til NRK da hun fortalte sin historie om hvordan det var å få spredd nakenbilder av seg.

I flere uker ble hun lurt av en ukjent person som i flere år har trakassert norske kvinner på nett.

Flere av kvinnene sendte inn anmeldelser til ulike politidistrikt om den samme mannen. Men politiet så aldri sammenhengen mellom sakene, og anmeldelsene ble henlagt.

Slik beskytter du deg mot nettovergrep: Ekspandér faktaboks Du kan ikke være hundre prosent trygg, men dette er noen råd som vil gjøre det vanskeligere for potensielle overgripere. Ikke del passord eller personlig informasjon.

Bruk personverninnstillingene, og velg hvor synlig du vil være.

Ikke vekk oppmerksomhet ved å poste seksualiserte bilder eller prat om sex på nettet. Tenk på hvordan du fremstår på nett.

Ikke møt noen du bare kjenner fra nettet, og ikke bli med på privat chat.

Si nei, dersom noen ber deg om å gjøre noe du er ukomfortabel med.

Vær på vakt dersom noen ber deg om å holde kontakten deres hemmelig.

Gå aldri på webkamerachat med noen som sier de har et «ødelagt webkamera». Skulle du bli utsatt for utpressing er dette politiets råd: Ikke betal noe. Ikke del flere bilder eller videoer.

Ikke forsøk å håndtere dette alene. Få hjelp av familie, venner, lærere eller noen du stoler på.

Ta vare på kommunikasjon med den kriminelle. Ikke slett noe.

Slutt å kommunisere med utpresserne. Blokker den kriminelle på alle nettjenester du blir kontaktet på.

Gå til politiet. Du skal bli tatt alvorlig og få hjelp.

– Slike saker skal prioriteres

– Det er mange saker som ikke etterforskes slik de burde fordi kompetansenivået på digital kriminalitet ikke er like god lokalt. Kompetansen i Kripos er god, men dessverre er det kompetansemangel ute i distriktene, sa Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i rådgivningstjenesten Slettmeg.no, til NRK i april.

Hvert år får rådgivningstjenesten, som hjelper personer som er blitt krenket på nett, flere tusen henvendelser på at nakenbilder er blitt spredd. Politiet bekrefter at de også opplever en økning av slike henvendelser.

– Jeg tror vi som norsk politi skal være ydmyke for at utviklinga går fortere enn den kompetansen og de tekniske mulighetene vi har per nå, sa seksjonssjefen i politidirektoratet, Harald Bøhler til NRK i den anledning.

Nå mener justisministeren at loven er for svak og utydelig, og at straffene bør bli hardere.

VIL ENDRE LOVEN: Justisminister Tor Mikkel Wara vil stramme til lovverket og prioritere saker om spredning av ulovlige nakenbilder på nett. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Politiet trenger først og fremst et godt lovverk, ressurser og signaler om at disse sakene skal prioriteres. Når loven er tydelig på hva som er straffbart, kan politiet lettere gå til retten med den tro at de vil vinne frem med saken. Den nye loven vil føre til at terskelen for å få folk dømt vil bli lavere, sier statsråden.

Han vil ikke si noe konkret om straffenivået før forslaget er klart.

– Å fjerne bilder fra nettet er vanskelig, og det er derfor viktig å forebygge spredning av krenkende bilder. Her spiller domfellelser en viktig rolle. Å straffe de som sprer krenkende bilder vil skape større bevissthet om at dette er ulovlig og at det kan føre til strenge reaksjoner fra samfunnet, sier Wara.