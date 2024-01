Kjerkol sier til VG at likhetene en redigeringsfeil.

– Jeg og min medstudent har i dag gått gjennom tekstlikheten som media har påpekt om gjengivelse av intervjuer med informantene, sier Kjerkol og fortsetter:

– Vi har funnet ut at tekstlikhetene i oppsummering av intervjuobjektenes syn, henger sammen med at vi i en tidligere versjon av oppgaven hadde med en drøftingsdel der vi gjennomgikk våre funn og konklusjoner sett opp mot funn i tidligere oppgaver.

– Denne delen valgte vi i sluttredigeringen å ta ut av oppgaven, men vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, sier hun til avisen.

Kjerkol fastholder overfor VG at informantene er «kjente og unike for vår oppgave».

– Dataene vi baserer oss på i oppgaven er samlet gjennom intervjuer med våre informanter, analysert av oss, og drøftingen og konklusjonene er våre. Våre informanter er avdelingsledere i hjemmetjenesten.

Kommune bekrefter informant-kontakt i Kjerkols masteroppgave

Helseminister Ingvild Kjerkol avviste lørdag å ha kopiert deler av en annen masteroppgave i oppgaven hun og en medstudent leverte i 2021. Hun forklarte da likheter i tekst ved at de har brukt samme metode.

Samtidig har det også kommet frem likheter i avsnittene som handler om informanter – de som er intervjuet i oppgaven.

Fire avdelingsledere med ansvar for hjemmeboende og beboere på bosenter i Stjørdal kommune var invitert til dybdeintervju i forbindelse med oppgaven.

Kommunikasjonssjef i Stjørdal kommune, Lene Fjellstad, bekrefter til NRK at kommunen var involvert.

– Ut ifra det vi har forstått, så var det en fin opplevelse. Og de (informantene, journ.anm.) har i ettertid fått lest gjennom oppgaven, sier Fjellstad.

– Kjenner de seg igjen i det som står?

– Jeg har ikke snakket med alle avdelingslederne, men jeg har snakket med ei. Hun sa i alle fall at hun kjente seg igjen i det som ble skrevet. Hun følte hun ble fremstilt på en riktig måte.

Professor: – Den vanligste unnskyldningen

Jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo vurderte Kjerkols masteroppgave og tekstene med lignende passasjer lørdag. Søndag sier han til NRK at den typen forklaring Kjerkol nå gir, aldri blir akseptert i «juksesaker» han har vært med på å vurdere.

Jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo. Foto: Eva Dobos

– Det er den vanligste unnskyldningen, at de har satt inn tekst som de har glemt å ta ut. Men da blir oppfølgingsspørsmålet: Hvorfor klippe andres tekst inn i egen tekst for å kvalitetssikre i stedet for bare å lese den andre teksten, sier han.

Bekkedal forteller at han har vært fagansvarlig for masteroppgavene ved jusfakultetet i seks år, rundt 2400 oppgaver. Av disse er 10-15 blitt behandlet som juksesaker.

– Det andre oppfølgingsspørsmålet blir da: Om dette var tekst klippet inn for å kvalitetssikre og man bare glemte å klippe den ut, hvordan passer den helt sømløst og integrert inn i egen drøftelse?

– Denne typen forklaringer blir aldri akseptert

– Kjerkol sa på «Dagsrevyen» at dette sammenfallet skyldtes tilfeldigheter. Nå sier hun at de har klippet inn fra andre tekster, men glemt å klippe ut. Da ville man spurt: Om du har klippet inn fra andre tekster her, og det er mellom 15 og 20 andre tilfeller av stor tekstlig likhet, kan det tenkes at du klippet inn tekst også på de andre punktene? sier Bekkedal.

På NRK Dagsrevyen lørdag svarte helseministeren følgende på anklagene. Du trenger javascript for å se video. På NRK Dagsrevyen lørdag svarte helseministeren følgende på anklagene.

– Hva tenker du om troverdigheten?

– Denne typen forklaringer blir aldri akseptert sånn de står, fordi de ikke er troverdige. Nå vi har kommet til det punktet der, pleier det ikke å bære, fordi det er vanskelig å gi er troverdig svar, sier jusprofessoren.

Advokat: – Ville blitt vurdert som forsettlig fusk

Også Kristian Berge, som er advokat og leder for klagenemnda ved Høgskolen Kristiania, sier til NRK at Kjerkols siste forklaring er en veldig vanlig unnskyldning i såkalte «fuskesaker».

– Og studentene blir ikke hørt på det. Det blir ansett som forsettlig. Poenget er at hun vet hva hun gjør når hun limer inn tekst i oppgaven. De har også ansvar for å sørge for at oppgaven de leverer er i overensstemmelse med regelverket, og det er heller ikke overholdt. Det ville blitt vurdert som forsettlig fusk, fastslår han.

Kristian Berge leder klagenemnda ved Høgskolen Kristiania. Foto: Osloadvokatene

Berge hevder at slik forskriftene for Nord universitet, der oppgaven ble levert, er utformet, så skal det være tilstrekkelig med kildehenvisninger. Han mener det i prinsippet ikke er noen nedre grense for hvor lite som er kopiert.

– I saker for retten har staten argumentert for at det ikke har noen betydning hvor stort omfang det er snakk om, sier han og legger til:

– Hvis hun hadde vært en ordinær student nå, hadde hun høyst sannsynlig fått besvarelse annullert og høyst sannsynlig blitt utestengt i ett år. Nå er ikke utestengelse aktuelt her, men andre studenter ville fått oppgaven annullert. Det er ikke noe argument hvor liten del det gjelder.

Mener forskningsetikken er viktigst

Professor i pedagogikk ved OsloMet, Solveig Østrem, synes det er synd at denne typen saker gjøres til juridiske saker.

– I det øyeblikket det blir jus, inviterer man til skråsikkerhet. Det hindrer den viktigste diskusjonen - om forskningsetiske prinsipper, sier hun og utdyper:

Foto: Audun Torsdale / NRK

– I likhet med mange andre har Kjerkol i sin masteroppgave gjort gode vurdering så dette arbeidet er vurdert som godt nok. Men som forsker og som masterstudent, så er det å kunne vise en ydmykhet om svakheten nesten like viktig som å vise at du kan håndverket.

Østrem mener Kjerkol burde vist ydmykhet med én gang.

– Det Kjerkol har gjort, er ekstremt dårlig håndverk. Og den skråsikkerheten hun svarte med i første runde, er en bekreftelse på at hun ikke kan håndverket. Det skal komme tydelig fram hva som er dine ord og hva som er andres ord. Det er den alvorligste feilen, sier pedagogikkprofessoren.