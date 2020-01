VG: Flere KrF-fylker vil ha Hareide inn i regjering

– Knut Arild Hareide er en veldig dyktig politiker, det er noe alle veit, og han hadde absolutt gjort en god jobb i regjeringa, sier fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal KrF til NRK.

Det var VG som først skrev at flere KrF-fylkestopper ønsker Hareide inn i regjering.

Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal KrF ser gjerne at Knut Arild Hareide blir statsråd. Foto: Roar Halten / NRK

Det ligger i kortene at når Frp snart trer ut av regjering, vil både Venstre og Kristelig Folkeparti få flere statsråder enn de har i dag. I dag har KrF følgende statsråder:

Kjell Ingolf Ropstad er barne – og familieminister.

Olaug Bollestad er landbruks – og matminister.

Dag Inge Ulstein er utviklingsminister.

Hvor mange flere statsråder KrF får, er foreløpig uklart. Det avhenger blant annet av om den nykomponerte regjeringen vil ha like mange statsråder som den gamle.

Men at Kristelig Folkeparti vil få minst én ny statsrådspost i forhold til det partiet er i dag, synes rimelig klart.

Mener Hareide kan løfte partiet og regjeringen

Knut Arild Hareide har vært mindre synlig i rikspolitikken etter at han tapte kampen om partiets retningsvalg høsten 2018. Et flertall i partiet ønsket å gå inn i regjering med Frp. Hareide ønsket å gå i regjering med Ap.

Flere av KrFs fylkesledere trekker fram Knut Arild Hareide som statsråd. Oluf Maurud i Innlandet mener både partiet og regjeringen ville fått et løft med den tidligere partilederen i en statsrådpost. Foto: Jorun Vang / NRK

Hareide trakk seg som partileder, og ønsket ikke være statsråd i en regjering han mente KrF ikke burde være en del av. Men nå som Frp går ut av regjering, mener flere KrF-topper at det er aktuelt for Hareide å tre inn.

– Å få Knut Arild Hareide som KrFs ny statsråd i Solberg-regjeringen hadde betydd et løft for KrF og regjeringen, sier fylkesleder Oluf Maurud i Innlandet til VG.

Fylkesleder Brynjar Høidebraaten i Viken KrF har spilt inn Hans Olav Syversen og Line Henriette Holten.

– Men så har jeg også skrevet at jeg ikke er avvisende til Hareide, sier han til NRK.

Mener Hareides «røde» valg ikke betyr noe nå

Høidebraaten stod på den «blå» siden i retningsstriden, men sier det ikke betyr noe nå at Hareide tilhørte den «røde» siden:

– Men jeg tror det vil ha noe å si i den forstand at det vil telle positivt ute blant velgerne, sier Høidebraaten.

Fylkesleder i Viken KrF, Brynjar Høidebraaten, mener Knut Arild Hareides «røde» retningsvalg da partiet gikk inn i regjering, ikke er til hinder for at han kan bli statsråd. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Jeg tenker at Hareide i likhet med flere andre er dyktig. Han har også erfaring fra regjeringsapparatet og representerer bredden i partiet. Det er ikke et parti delt i to, men et parti med KrF-politikk, legger han til.

Fylkesleder Bror-Lennart Mentzoni i Vestfold og Telemark KrF har vektlagt lokale kandidater i sine innspill, men snakker samtidig varmt om et statsråd-comeback for Hareide.

Bror-Lennart Menzoni i Vestfold og Telemark KrF ønsker seg lokale kandidater inn i regjeringen, men mener også et Hareide-comeback også hadde vært bra. Foto: Privat

– Knut Arild Hareide er en veldig god kandidat. Han tror jeg ville vært veldig bra for KrF å ha med i regjering. Jeg tror det vil være bra for regjeringen og landet. Det mente jeg sist også, selv om han ikke ønsket å være i regjering med Frp, sier Mentzoni til NRK.

Mentzoni mener imidlertid at det også er andre hensyn å ta for partiets del.

– For eksempel bred fordeling i landet, og vi har allerede en statsråd fra Hordaland.

Og hva mener Hareide selv? Selv holder han kortene tett til brystet, men sentrale kilder i partiet vurderer det som åpent om Hareide svarer ja – dersom han blir spurt.