VG: – Enighet om ny transportplan

Venstre-leder Trine Skei Grande bekrefter at samarbeidspartnerne er enige om en ny transportplan. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Jeg er meget godt fornøyd med den avtalen vi har kommet frem til og jeg gleder meg veldig til at vi skal legge den frem på torsdag, sier Trine Skei Grande til avisa, som erfarer at transportplanen er den mest omfangsrike noensinne, målt i milliarder.

TV 2 har tidligere meldt at samarbeidspartiene skal ha blitt enige om å sette av 928,7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter over de neste tolv årene.

Kanalen melder også at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen.

Disse opplysningene er foreløpig ikke bekreftet, men de representanter fra de fire borgerlige partiene har i løpet av tirsdagen kommet med en rekke lekkasjer fra den nye transportplanen.

– Hordaland blir en av vinnerne i nasjonal transportplan, kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på hjemmebane i Bergen tirsdag.

På Arna stasjon fortalte hun at det blir ny E16 samt dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle, men la til at prosjektet ikke blir fullfinansiert før i andre del av tolvårsperioden som innledes neste år.

Solberg var generelt stolt av det hun kunne presentere for hordalandingene tirsdag.

– Rasutsatte strekninger, dårlig vedlikehold og sprengt kapasitet i byområdene er noen av utfordringene på Vestlandet. Jeg tror ikke alle i Hordaland er fornøyd før vi bruker alle pengene i Nasjonal transportplan her, men en god del vil bli brukt i Hordaland de neste årene, sa Solberg.

Statsministeren kom også med nyheter om en ny ringvei øst mellom Arna og Vågsbotn, ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn samt om Sotrasambandet, som skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt.

KrF-leiar Knut Arild Hareide, Helge André Njåstad (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) på Arna stasjon. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

