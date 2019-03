VG-redaktør om VG-journalists uttalelser: – Det er ikke holdbart

Samtidig med at VG presenterte evalueringen etter Giske-saken i går kveld, snakket journalist Lars Joakim Skarvøy med NRK og Medier24.

Der sa Skarvøy at han står fast ved at han ikke har feilsitert kvinnen.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor hun forteller en annen versjon av hva hun fortalte meg nå, enn det hun fortalte meg under de samtalene vi hadde sammen, sa Skarvøy.

Han beklaget at han hadde presset kvinnen, men sa også at han hadde notater som skulle vise at hun brukte begreper som «litt ubehagelig», «litt ekkel».

– Det er ikke holdbart at han sier det han sier i den settingen. For vi har trukket det sitatet, sier nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i Dagsnytt 18 torsdag.

Fakta om VG-saken Ekspandér faktaboks * 17. februar: Trond Giske (Ap) og lederen av valgkomiteen i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, er på Bar Vulkan i Oslo, der Giske blir filmet dansende med en ung kvinne. Mot kvinnens ønske blir videoen delt, blant annet med medlemmer av Fagforbundet. * 18. februar: Giske kunngjør at han stiller som kandidat til nestledervervet i Trøndelag Ap. Samme dag sender to tillitsvalgte i Fagforbundet, Knut Sandli og Terje Ferstad, en bekymringsmelding om dansevideoen til partisekretær Kjersti Stenseng. * 20. februar: Giske blir enstemmig innstilt som fylkesstyremedlem og medlem av arbeidsutvalget i Trøndelag Ap. * 21. februar: VG publiserer en artikkel om dansevideoen, og der siteres kvinnen på at «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye.» Overfor NRK understreker hun at situasjonen ikke var ubehagelig og at hun opplevde det hele som uproblematisk. * 22. februar: Giske trekker sitt kandidatur til arbeidsutvalget i Trøndelag, og valgkomiteen vraker ham til alle verv. * 27. februar: Fagforbundet i Oslo starter en intern gransking av Sandli og Ferstad som sendte bekymringsmeldinger. * 14. mars: Både Sandli og Ferstad trekker seg fra sine verv i Fagforbundet. * 20. mars: I et intervju med TV 2 retter kvinnen kraftig kritikk mot VGs behandling av henne. Hun hevder avisa med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen. VGs sjefredaktør Gard Steiro beklager saken. * 21. mars: VG har krisemøte, avisen tar selvkritikk, journalisten får ikke lenger jobbe med egne saker. Samtidig påpeker Jorodd Asphjell at beslutningen om å vrake Giskes kandidatur ble direkte påvirket av dansevideoen og VGs artikkel. * 27. mars: VG la fram sin interne evaluering av saken. De konkluderte med at de sviktet i håndteringen av kvinnen, men hadde ikke grunnlag for å konkludere med at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofie. Kilde: NTB

– Ikke i tråd med rapporten

I en epost til Dagens Næringsliv torsdag sa Håndlykken at det Skarvøy sier ikke er holdbart. Til NRK utdyper hun hvorfor hun mener dette. For ordene Skarvøy bruker i intervjuet, finner man også i VGs rapport.

– Det at det framkommer i vår rapport handler om at vi går inn på det for å vise arbeidsmetodikken vår nettopp for å kunne være kritisk til oss selv. Det er hele beveggrunnen for at vi har laget den evalueringen her. Det er at vi skal gå inn og se kritisk på hva vi har gjort og hva som går feil. Det er i den konteksten at det står i rapporten.

– Jeg står ikke inne for at det blir sagt nå på det tidspunktet, og det er ikke i tråd med det rapporten konkluderer med. Nemlig at dette sitatet aldri skulle kommet på trykk i VG, sier Håndlykken.

Viser til beklagelse

Hun har forståelse for at Skarvøy ønsket å komme med sin versjon. Det var derfor greit at han ble intervjuet, men ikke det som kom fram.

– De formuleringene er ikke i tråd med… Han har sagt beklager overfor Sofie (kvinnen på dansevideoen). Og når du sier beklager, så mener jeg at i det så må det ligge at han erkjenner at det sitatet ikke skulle stått på trykk.

– Er det en forverring av forholdet mellom Skarvøy og VG?

– Det er ikke holdbart i hvert fall at han sier det.

NRK har ikke lyktes med å komme i kontakt med Skarvøy torsdag ettermiddag.

Sjefredaktør Gard Steiro skulle vært med i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. Sent torsdag ettermiddag avlyste Steiro dette.

Sviktet i håndteringen

VGs internrapport, som ble lagt fram i går, slår fast at avisen sviktet i håndteringen av Sofie som kilde og intervjuobjekt. De mener hun ble satt under et sterkt press, og sitert på utsagn som hun ikke kan stå inne for.

Samtidig finner de ikke grunnlag for å konkludere med at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofies side.

VG-journalist Lars Joakim Skarvøy som intervjuet Sofie er blitt enig med VG om å ta seks måneders lønnet permisjon, mens sjefredaktør Gard Steiro blir sittende.

Fra VG-rapporten om Giske-saken Ekspandér faktaboks «Vår vurdering er at VG her har sviktet i håndteringen av Sofie som kilde og intervjuobjekt. Hun er blitt satt under et sterkt press, og sitert på utsagn som hun ikke kan stå inne for. Dette er kritikkverdig. I møtet med kilder som ikke er profesjonelle, skjerpes kravene til kildekontakt og kvalitetssikring. Vi finner imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofies side. Kontakten mellom journalisten og Sofie bærer nærmest preg av at hun gir opp å formidle den versjonen hun ønsker å stå inne for, noe som er alvorlig nok i seg selv og understøtter at hun har følt seg presset.» Kilde: Evaluering av VGs dekning av Trond Giske-videoen