VG kjente til trakasseringssak – ga likevel journalisten jobb

NRK har vært i kontakt med flere VG-ansatte som reagerte sterkt på at journalisten fikk jobb i avisen, til tross for hendelsen med seksuell trakassering og vold i et annet mediehus noen måneder tidligere.

– Jeg visste at arbeidsforholdet fra det andre mediehuset var avsluttet på grunn av opptreden som bryter med hvordan man skal opptre i arbeidslivet, sier VGs tidligere sjefredaktør Torry Pedersen til NRK.

Den aktuelle ansettelsen skjedde for noen år siden, før nåværende sjefredaktør Gard Steiro begynte i VG. Steiro sier til NRK at han ikke vil kommentere enkeltsaker, men understreker at VG har klare retningslinjer for vold og trakassering.

NRK har vært i kontakt med mannen. Han sier at han angrer veldig på det som skjedde, men ønsker ikke å kommentere saken. Vedkommende er ikke lenger ansatt i VG.

– Har oppført seg eksemplarisk hos oss

– Da han fikk jobb tenkte jeg at da vet vi hvertfall hva man mener det er greit å se gjennom fingrene med i VG. Det er et sterkt signal i min verden, sier en VG-kilde som ønsker å være anonym til NRK.

Torry Pedersen sier at det ble gjort en grundig vurdering av om mannen skulle få begynne å jobbe i VG.

«EKSEMPLARISK OPPFØRSEL»: Torry Pedersen sier at mannen i sin tid i VG har utvist «eksemplarisk oppførsel». Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg hadde også en lang, personlig samtale med vedkommende. Vi snakket om hvordan det kunne være mulig at han kunne fortsette å jobbe, og hvordan han kunne få orden på livet sitt. Jeg ga klar beskjed om at måten han hadde oppført seg på ikke var akseptabel i VG, og vedkommende har oppført seg aldeles eksemplarisk hos oss siden. Vi fikk folk som hadde oppført seg dårlig til å oppføre seg godt, sier den tidligere sjefredaktøren.

– Men hvordan håndterte dere det at flere ansatte var misfornøyde med at han fikk jobb i VG?

– Det var diskusjoner om dette. Men har du gjort noe galt, skal du da aldri få jobbe igjen? Vi har absolutt nulltoleranse for seksuell trakassering og annen utilbørlig oppførsel i VG, men man må også få muligheten til å endre seg og rehabilitere seg selv for å få muligheter i fremtiden, sier Pedersen.

– Kan fortjene ny sjanse

– På generelt grunnlag vil jeg si at vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i VG, sier nåværende sjefredaktør Gard Steiro.

VIL IKKE KOMMENTERE: Gard Steiro vil ikke kommentere enkeltsaken. Han var ikke redaktør i VG på ansettelsestidspunktet. På generelt grunnlag sier Steiro at det kan være «gode grunner for å gi folk som har gjort noe fryktelig dumt en ny sjanse». Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han legger til at han mener det i enkelte situasjoner kan være «gode grunner for å gi folk som har gjort noe fryktelig dumt en ny sjanse».

– Hvis man angrer, har sagt unnskyld og har lært av det man har gjort, kan det være omstendigheter som gjør at man fortjener en ny sjanse.

– Var det denne vurderingen som lå til grunn da VG ansatte vedkommende?

– Jeg kommenterer som sagt ikke enkeltsaker, det er en generell betraktning, sier Steiro.

Da sjefredaktøren ble konfrontert om saken i Dagsnytt 18 onsdag kveld, gjentok han at han ikke vil gå inn i enkeltsaker, men at det noen ganger er riktig å gi folk «en ny sjanse».

– I noen tilfeller, etter en del vurderinger, mener jeg at også de som har gjort noe galt noen ganger fortjener en ny sjanse. Da må noen forutsetninger være til stede og folk må ta et oppgjør med det som er gått galt. Men det er ikke sånn at en som har gjort én feil én gang ikke nødvendigvis kan få en andre sjanse, sa Steiro.

Mener det er en avveiningssak

Tidligere klubbleder i VG, Dennis Ravndal, vil heller ikke kommentere enkelthendelsen.

– Det er vanskelig å gå inn på enkeltsaker som jeg jobber med som klubbleder, og hvilke diskusjoner vi tar opp der, sier han.

På generelt grunnlag mener Ravndal at det må være en avveiningssak når en jobbsøker har gjort kritikkverdige ting i fortiden.

– Det er en avveining mellom det å gi folk en ny sjanse og samtidig sørge for at kritikkverdige ting ikke skjer på nytt. Dette må veies opp mot signaleffekten det har at man ansetter en person som har gjort noe kritikkverdig, sier Ravndal.