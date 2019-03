VG-granskningen: VG sviktet i kontakten med Sofie, men feilsiterte ikke

– Vi finner ikke grunnlag for å konkludere med at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofies side, sier nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG.

Hun legger til at Sofie har gitt opp å formidle den historien hun står inne for, og at hun har vært utsatt for press.

Hun sier dette er alvorlig.

Det har stormet rundt VG etter at avisen publiserte en sak om en dansevideo med Trond Giske fra en bar i Oslo og en bekymringsmelding fra en Fagforbundet-leder.

Problemet med saken var at kvinnen som ble filmet sammen med Giske ikke kjenner seg igjen i sitatene som kom på trykk.

Styreleder i VG Torry Pedersen.åpnet med å si at granksningen er en journalistisk vurdering av Bar Vulkan-saken.

Fakta om VG-saken Ekspandér faktaboks * 17. februar: Trond Giske (Ap) og lederen av valgkomiteen i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, er på Bar Vulkan i Oslo, der Giske blir filmet dansende med en ung kvinne. Mot kvinnens ønske blir videoen delt, blant annet med medlemmer av Fagforbundet. * 18. februar: Giske kunngjør at han stiller som kandidat til nestledervervet i Trøndelag Ap. Samme dag sender to tillitsvalgte i Fagforbundet, Knut Sandli og Terje Ferstad, en bekymringsmelding om dansevideoen til partisekretær Kjersti Stenseng. * 20. februar: Giske blir enstemmig innstilt som fylkesstyremedlem og medlem av arbeidsutvalget i Trøndelag Ap. * 21. februar: VG publiserer en artikkel om dansevideoen, og der siteres kvinnen på at «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye.» Overfor NRK understreker hun at situasjonen ikke var ubehagelig og at hun opplevde det hele som uproblematisk. * 22. februar: Giske trekker sitt kandidatur til arbeidsutvalget i Trøndelag, og valgkomiteen vraker ham til alle verv. * 27. februar: Fagforbundet i Oslo starter en intern gransking av Sandli og Ferstad som sendte bekymringsmeldinger. * 14. mars: Både Sandli og Ferstad trekker seg fra sine verv i Fagforbundet. * 20. mars: I et intervju med TV 2 retter kvinnen kraftig kritikk mot VGs behandling av henne. Hun hevder avisa med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen. VGs sjefredaktør Gard Steiro beklager saken. * 21. mars: VG har krisemøte, avisen tar selvkritikk, journalisten får ikke lenger jobbe med egne saker. Samtidig påpeker Jorodd Asphjell at beslutningen om å vrake Giskes kandidatur ble direkte påvirket av dansevideoen og VGs artikkel. * 27. mars: VG legger fram sin interne gransking av saken. Kilde: NTB

Sa hun var feilsitert

Det har gått en uke siden kvinnen fortalte til TV 2 at hun var blitt feilsitert i VGs artikkel i februar om dansevideoen med Trond Giske. Artikkelen ga inntrykk av at kvinnen opplevde situasjonen på et utested i Oslo som «litt mye».

Allerede samme kveld i februar publiserte NRK en artikkel der det kom frem at kvinnen opplevde hendelsen med Trond Giske som uproblematisk.

I helgen ble det klart at ledelsen i VG har satt kristestab. Siden da har de gransket hva som gikk galt da avisen publiserte artikkelen om dansevideoen med Trond Giske.

Det er nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken som har ledet avisens interngransking. Hun har undersøkt både hva journalist Lars Joakim Skarvøy, som intervjuet kvinnen, har gjort og hvilken rolle og hvilke opplysninger hennes egen sjef Gard Steiro har hatt i saken.

Ifølge TV 2 møtte Sofie VG-journalisten Lars Joakim Skarvøy på en McDonalds-restaurant i Oslo dagen før saken ble publisert.

GRANSKET EGEN SJEF: Tora Bakke Håndlykken og Gard Steiro sammen i VG-huset da Steiro presenterte Håndlykken som ny nyhetsredaktør i avisen. Foto: Frode Hansen / VG

Omstridt artikkel

Torsdag 21. februar publiserte VG den etter hvert så omstridte artikkelen. Artikkelen har blitt endret flere ganger siden den ble publisert første gang. Kjernen av kritikken gjelder dette sitatet:

Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra. Sofie ifølge VGs første artikkel

Sa kvinnen virkelig dette?

NRK var første gang i kontakt med Sofie den samme dagen som VG publiserte sin artikkel. Sent den kvelden publiserte NRK en sak der hun gikk langt i å avdramatisere hendelsen.

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med ham, ikke omvendt, sier hun i saken.

– I dette tilfellet har ikke VG gjort noe annet enn å viderebringe presise gjengivelser og forhåndsgodkjente sitater fra de involverte parter, sa VGs sjefredaktør Gard Steiro den gangen.

Steiro snakket med kvinnen i 17 minutter etter NRKs artikkel. Hun forklarte da at hun ikke sto inne for sitatet.

Politisk redaktør Hanne Skartveit i VG sa senere i Debatten på NRK at sitatet var korrekt.

Senere har VGs sjefredaktør Gard Steiro beklaget overfor alle som er rammet i saken. Sitatet fra kvinnen er også nå fjernet fra saken.