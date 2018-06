Veterinær mener årets styggeste hund lider av store helseproblemer

Linn Lyngved Pedersen, satte kaffen i halsen da hun så artikkelen om kåringen av verdens styggeste hund, Zsa Zsa, som er av rasen engelsk bulldogg.

– Slike saker bidrar til at den vanlige mannen i gata synes at ekstremavlede hunder er søtt og morsomt. Dette er dyr som lider hver dag, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun jobber til daglig som veterinær ved Dyrlegene i Bodø og mener medier ukritisk deler kåringen av verdens styggeste hund, som hun mener har store helseproblemer.

VIKTIG: Vi kan ikke tillate at dyr avles frem bare fordi vi ønsker et spesielt utseende, vi må ivareta dyrevelferden, sier presidenten i Norsk Veterinærforening Torill Moseng. Foto: Den norske veterinærforeningen

– Denne engelske bulldoggen har en tunge som er altfor lang for den korte hodeskallen, som tar opp altfor mye plass. Snorkelydene, pesingen, den bredbente stillingen og måten hunden bruker hele kroppen for å puste, forteller oss at denne bulldoggen – som så mange andre av samme rase – har alt for trange luftveier. Trolig har den altfor mye bløtvev i svelg og hals som blokkerer luftveiene. En tilstand vi mennesker har avlet frem, og som gjør at det for hunden blir som å puste gjennom et sugerør, skriver hun.

Hun får støtte av presidenten i veterinærforeningen, Torill Moseng, som peker på at selv om kåringen av verdens styggeste hund handler om å hylle det uperfekte, er dette en av hunderasene med mange utfordringer, som skyldes ekstrem avling av hund på grunn av utseende.

– Flere av disse dyrene kan ikke puste på normal måte, og mange har store pusteproblemer bare ved lett mosjonering. Vi ser dette hver eneste dag, sier Moseng.

Ifølge veterinærforeningen er det en stor økning i kirurgi, for å gi disse dyrene en bedre pustefunksjon. I noen tilfeller må dyrene avlives.

Tror ikke hundeeiere vet bedre

Både veterinærforeningen og dyreorganisasjonen Noah tror ikke folk som kjøper disse hundene er klar over hvor mye disse hundene lider, eller tror at folk ønsker dyrene sine vondt.

– Vi møter jevnlig hundeeiere som tror hundens grynting og harking er koselyder. De forstår ikke at hunden har pusteproblemer på grunn av ekstremavlingen. De tror det er helt greit at mopsen eller bulldoggen ikke tåler å gå tur når gradestokken bikker 20. Det er vanlig for rasen, og da er det liksom greit, vi har alle et ansvar for å få slutt på det, skriver veterinær Linn Lyngved Pedersen.

Trenger tydeligere lovverk

Noah mener at man trenger et tydeligere lovverk for å påføre dyr med vilje denne type lidelser med bøteleggelse.

– Man trenger en enda klarere lovgivning for å få folk til å forstå at det er snakk om lidelse, sier, Siri Martinsen i Noah.

Dyrebeskyttelsen i Norge har startet egen kampanje om uetiske avl av familiedyr som de har startet i sommer.

– Mange dyr som lider på grunn av uvettig avl. Ikke bare de med korte snuter og hunder, vi ser det også blant katter og kaniner, sier daglig leder og veterinær Åshild Roaldset.