Veteranbiler slipper EU-kontroll – og sikkerhetsbelte

Det kjører biler rundt på norske veier uten sikkerhetsseler, og uten at det er ført tilsyn med for eksempel bilens bremser.

For sikkerhetskravene til gamle biler er de samme som den gang bilen ble produsert. I tillegg trenger ikke veteranbiler over 50 år å EU-godkjennes.

Søndag omkom fem personer etter en trafikkulykke på Rjukan. Bilen de satt i var en eldre veteranbil, men det er foreløpig uklart hva som var årsak til ulykken.

– Det var så godt som ingen sikkerhetskrav til så gamle biler. Sikkerhetskravene begynte for alvor å komme fra 1971, da ble det påbudt med belte, sier inspektør i Statens vegvesen, Sven Hermann Gjesdal.

Nye biler må bestå ulike kollisjonstester, og er stappfulle av sikkerhetsutstyr, som forsterket karosseri, airbags, trepunkts sikkerhetsseler osv. Og nå konkurrerer bilene om å være sikrest.

– Skal vi sammenligne moderne biler med veteranbiler, er det nesten som å hoppe med og uten fallskjerm dersom det skulle skje en ulykke.

Få ulykker med veteranbiler

Men ifølge Gjesdal i Vegvesenet er det få ulykker med veteranbiler.

– Det er så mye penger i gamle biler, og de som eier dem er så redde for disse bilene. De er lite i bruk og folk kjører veldig forsiktig med dem.

Inger Karin Lie, sekretær i Norsk Veteranvogn Klubb sier det er svært uvanlig at det skjer ulykker med veteranbiler.

Ifølge Lie er det flere som installerer setebelte i sine gamle biler, selv om de i utgangspunktet ikke var laget med det.

– Det er bare utrolig trist at fem personer har mistet livet i en veteranbil, sier Lie.

INGEN KRAV: Biler som er eldre enn 50 år trenger ikke å EU-godkjennes. Foto: Hans H. Bjørstad

Stein Chr. Husby, generalsekretær i Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) synes det er utrolig kjedelig hvis en enkeltstående ulykke skal gi inntrykk av at veteranbiler er en sikkerhetsrisiko på norske veier.

– Vår opplevelse er at dette er en gruppe som tar svært godt vare på bilene sine, og de er lidenskapelige eiere som bruker dem lite og svært forsiktig.

Ifølge Husby er de eldste bilene så godt som feilfrie, fordi eierne vil ha dem i tipp topp stand, og vet å bruke dem forsiktig.

LMK har driftet en forsikringsordning for veterankjøretøyer siden 1983, og Husby kan ikke huske én eneste dødsulykke med en veteranbil som skyldes teknisk feil ved bilen.

Det er over 105.000 veteran personbiler registrert i Norge. Av disse er over 35.000 eldre enn 50 år, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Myndighetene definerer en veteranbil som 30 år og eldre.