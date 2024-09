Vestre vil på Stortinget: – Oslo er min by!

Jan Christian Vestre har ingen erfaring som stortingsrepresentant fra før. Dersom han blir innvalgt, blir det altså hans første periode på Stortinget.

– Hvis medlemmene i Oslo Arbeiderparti har lyst til det, så stiller jeg meg til disposisjon for stortingsvalglista for kommende periode, sier Vestre.

NRK møter ham til intervju på baren Harlem, noen etasjer ned fra Arbeiderpartiets hovedkvarter på Youngstorget.

KLAR PÅ BAR: Jan Christian Vestre er klar for Stortinget – om velgerne og partifellene i Oslo vil ha ham Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

Barth Eide tar ikke gjenvalg

I hovedstaden har Arbeiderpartiet nå fire stortingsmandater. Framover skal Oslo Ap lage en liste som rangerer hvem som kan regne med å bli stortingsrepresentant fra neste høst.

Vanligvis vil personer i partiledelsen få antatt sikre plasser, men Vestre selv vil ikke gjøre krav på en av disse plassene foran neste valg.

– Det er opp til Oslo Arbeiderparti å bestemme rekkefølgen på lista, sier han.

Foran forrige valg ble utenriksminister Espen Barth Eide nominert på tredjeplass på stortingslista til Oslo Ap – men han har sagt at han ikke tar gjenvalg.

– Måtte du overtale ham til å gi fra seg plassen?

– Vi har tenkt å vinne valget neste år, og jeg tror vi kommer til å klare det. Og da håper jeg Espen fortsetter i regjering. Så er det opp til medlemmene i Oslo Arbeiderparti hvem de vil ha på sin liste.

Plass til to kvinner og to menn

I øyeblikket kan ikke Arbeiderpartiet regne med flere enn fire mandater fra Oslo. I tråd med partiets vedtekter som sier at det skal være annenhver mann og kvinne, er det dermed bare plass til to menn og to kvinner på de antatt sikre plassene.

Med mindre noe helt uforutsett skulle skje, så vil Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre stå øverst på valglista.

Om andreplassen er det flere i Ap som er forberedt på en kamp mellom tidligere nestleder Hadia Tajik og Kamzy Gunaratnam, som ønsker gjenvalg og har andreplassen i dag. Tajik har sagt nei til gjenvalg fra Rogaland, men ikke tydelig avklart om det kan være aktuelt for henne å stille til valg fra Oslo, der hun nå bor med familien.

Også tidligere LO-topp Trine Lise Sundnes ønsker gjenvalg til Stortinget. Hun har fjerdeplassen på Oslo-lista til Ap i dag. Og i går slo Oslo Aps leder Frode Jacobsen fast at han også vil fortsette på Stortinget i en ny periode, mens Siri Gåsemyr Staalesen som i dag har sjetteplassen, ikke er aktuell for gjenvalg.

Det har vært vanlig i mange tidligere perioder at fylkeslagets leder nomineres på fast plass – men foran denne perioden tok Jacobsen til takke med femteplassen.

Feide om Holmenkollen

Vestre er født i Haugesund, men flyttet til Oslo som toåring.

– Jeg har et nært og kjært forhold til Vestlandet, men det er i Oslo jeg hører hjemme. Dette er min by, sier han.

Vestre bor på Nordberg – tett på Oslomarka og skiløypene. Så hva vil han som Oslo-politiker gjøre med forslaget fra egen regjering om å frata Holmenkollen status som nasjonalanlegg for hopp, langrenn og kombinert?

– Det spørsmålet tenker jeg kulturministeren får svare på, sier Vestre.

Jan Christian Vestre Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

Han beskriver Holmenkollen som en «nasjonal skatt, der noen av de aller stolteste øyeblikkene i norsk idrettshistorie har funnet sted».

– Men velgerne i Oslo kan altså ikke være sikker på at du vil kjempe mot at Holmenkollen mister denne statusen?

– Nå er dette et høringsforslag fra kulturministeren. Og vi sitter i den samme regjeringen, så vi kan ha våre samtaler internt.

Flere statsråder sier nei

To av regjeringens nye statsråder, som av Jonas Gahr Støre er blitt beskrevet som representanter for en ny generasjon av Ap-politikere, Kari Nessa Nordtun og Karianne Tung, har begge sagt nei til å sitte på Stortinget neste periode.

De begrunner dette blant annet med hensynet til familien og sier de ikke ønsker å forplikte seg for en periode på fire år.

– Burde ledelsen i Arbeiderpartiet ha forsikret seg om at de var villige til å sitte på Stortinget før de fikk denne statsrådsposten?

– Dette er damer som Arbeiderpartiet har hatt glede av og kommer til å ha glede av i mange år framover. Og så er det jo en personlig beslutning om en ønsker å stille til valg på Stortinget eller ikke. Disse damene bidrar til Arbeiderpartiet nå og på lang sikt, og det har de gjort klart, sier Vestre.

– Men de sier at de ikke vil sitte på Stortinget, at de ikke vil forplikte seg for fire år etter neste valg. Så de gjør jo ikke det?

– Det er mange måter å bidra i politikken på. Både Kari og Karianne sitter i regjering og gjør en strålende jobb. Det tror jeg de har lyst til å fortsette med. Og så må vi respektere at det er en personlig beslutning om en ønsker å sitte på Stortinget eller ikke.

Kan få selskap av tidligere Ap-topper

Men noen gamle travere vil kunne ta plass rundt møtebordet, flere av dem Ap-profiler som har fått sår og skader etter opprivende interne runder.

Dette gjelder ikke minst de tidligere nestlederne Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik og Trond Giske, men også Vestres forgjenger som helseminister – Ingvild Kjerkol.

– Hvordan blir arbeidsmiljøet i den stortingsgruppa?

– Arbeiderpartiet er et stort lag, et stort fellesskap. Det er både unge, gamle, folk fra by og land. Folk som har vært med i partiet lenge, folk som er ganske nye i politikken. Og jeg er helt sikker på at uansett hvordan den stortingsgruppa kommer til å se ut, så skal vi sørge for å ha et godt, konstruktivt og hyggelig samarbeid til det beste for landet vårt, sier Vestre og fortsetter:

– Vi er på jobb for folk i Norge, ikke for oss selv.