Vestre om nye klimamål: – Dette vil forandre verden

– Nå kommer vi med den grønneste eierskapsmeldingen noensinne, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NRK.

– Dette er et sjumilssteg i en grønnere eierskapspolitikk, og dette kommer til å forandre Norge og etter hvert også verden!

Fra før har regjeringens kanskje fremste ordmitraljøse i flere intervjuer varslet at det skal strammes inn på lederlønninger i statlige selskaper. Og beskrevet hvor mye han ser fram til å presentere det som nøkternt uttrykt er en stortingsmelding om statlig eierskap:

– Jeg gleder meg som et barn. Dette er julaften for meg, sa han til nettavisen E24.

Og der den forrige regjeringen ville selge eierandeler i statlige selskaper, har Vestre sagt at det fort kan bli aktuelt å kjøpe seg opp eller opprette nye.

Nye forpliktelser

Stortingsmeldingen har tittelen «Et grønnere og mer aktivt eierskap». Det er ikke tilfeldig at pressekonferansen fredag klokken 12 finner sted på Klimahuset i Oslo.

For nå vil det bli stilt krav om at alle statlige selskaper har klimamål som forplikter. Det skal sikre netto nullutslipp fra selskapene innen 2050.

– I tillegg må alle selskapene i statens portefølje rapportere om sine direkte og indirekte klimautslipp hvert eneste år. Og de må rapportere om klimarisiko, sier Vestre.

– Hva betyr dette for måten selskapene driftes på?

– De må inkludere klima i alle sine strategier, beslutninger, investeringer og drift. De skal sette mål som er vitenskapsbaserte. Det betyr at man ikke bare kan finne på et mål. Det må være verifiserte og objektive mål, som faktisk tar selskapet til netto null i 2050.

Vestre sier regjeringen vil kreve årlig rapportering fra selskapene.

– Det betyr at vi i eierdialogen med selskapene kommer til å følge dette opp, at det faktisk skjer.

TOMMEL OPP: Fredag blir som julaften, sier næringsministeren. Nye krav vil bli stilt til statlige selskaper. Her fra stortingssalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Følger mål allerede

Staten har et direkte eierskap i 71 selskaper. Ved utgangen av fjoråret var verdien av eierskapet beregnet til 999 milliarder kroner. Av dette utgjorde 844 milliarder kroner statens aksjer på Oslo Børs.

Tradisjonsrike Hydro er ett av selskapene hvor staten er inne på eiersiden. Spørsmålet er hvor revolusjonerende de nye kravene er for selskapet, som allerede har et mål om netto nullutslipp.

Konsernsjef Hilde Aasheim i aluminiumsprodusenten Hydro er positiv til signalene fra regjeringen, men sier selskapet allerede opererer i tråd med de nye klimamålene. Foto: TERJE SOLSVIK / Reuters

– Bærekraft og lønnsomhet må gå hånd i hånd. Vi ser at investorer er mer og mer opptatt av disse perspektivene, som nå også ligger i eierskapsmeldingen. Så dette er forventninger som er helt på linje med måten vi jobber på i Hydro, sier konsernsjef Hilde Aasheim til NRK.

– Så dere gjør dette allerede?

– Vi gjør dette allerede. Våre internasjonale investorer har stilt disse spørsmålene i mange år. Men eierskapsmeldingen setter en standard for mange slags selskaper, sier Aasheim, som ikke vil utelukke at kravene vil innebære endringer for andre statlige virksomheter.

40 selskaper

Ifølge næringsministeren har om lag 40 av de 71 statlige selskapene ulike klimamål på plass.

– Det betyr at det er mange som ikke har det, sier Vestre.

Han varsler at selskapene allerede 2. november vil bli kalt inn til møte i departementet, hvor de nye forventningene skal presenteres.

– Skal ikke det viktigste for de statlige selskapene lenger være å tjene penger?

– Jo, de som er kommersielle skal selvfølgelig ha høy avkastning. Men de skal ha høy avkastning innenfor bærekraftige rammer, sier Vestre og fortsetter:

– De må tenke kreativt, omstille seg og gå inn i dette med liv og lyst. Jeg kjøper ikke argumentet at det er en motsetning mellom økonomisk vekst og klima. Jeg tror vi kan få til begge deler.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, det tredje største på norsk sokkel. Foto: Carina Johansen / NTB

Krav til Equinor

Vestre sier regjeringen forventer at selskapene gjør klimamålene forpliktende for seg selv - og rapportere om hvordan arbeidet går.

– Betyr dette at Equinor må rapportere om hvor store utslipp som kommer fra forbrenningen av oljen og gassen som selskapet eksporterer?

– Dette betyr at alle selskapene i statens portefølje, inklusive Equinor, må rapportere på sine direkte og indirekte klimagassutslipp, ja. Så er det jo et viktig prinsipp i internasjonal klimapolitikk at alle land må ta ansvar for utslippene på sitt område, i sitt land.

– Så det kommer til å bli mer synlig hva den norske oljeeksporten fører til av utslipp?

– Ja, det kommer til å bli mer synlig for alle hva som er de direkte og indirekte utslippene knyttet til selskapene staten har i vår portefølje. Det er over 70 selskaper, en tredel av Oslo Børs. Det er klart dette kommer til å ha betydning, både i Norge og internasjonalt.

KRAV: Den statlige oljegiganten Equinor vil kunne bli møtt med nye klimakrav. Her er konsernsjef Anders Opedal og statsminister Jonas Gahr Støre på Sleipner-plattformen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Hva om selskapene ikke gjør som du bør dem om?

– Det kommer de til å gjøre, det er jeg helt sikker på.

– Har du noen sanksjonsmulighet her?

– Hvis selskapene ikke lytter til forventninger over tid, og vi etter gjentatte oppfordringer og dialog ikke opplever progresjon, vil vi gjøre oss noen vurderinger av hvem som styrer disse selskapene. Det vil enhver annen privat eier også gjøre. Staten kan ikke være noen dårligere eier enn en privat eier ville vært.