Verste på over 40 år: Ekspertene har ikke sett liknende tall fra Kina

Koronaviruset og de kraftige tiltakene som er innført for å begrense smitte, er på vei til å sende kinesisk økonomi inn i resesjon i første kvartal.

Ikke siden slutten av kulturrevolusjonen i 1976 har den kinesiske økonomien krympet sammenlignet med året før, viser tall fra Verdensbanken.

Men nå tyder nøkkeltall for hvordan innkjøpssjefene ser på den økonomiske utviklingen på at den kinesiske motoren for alvor hoster og harker.

De såkalte PMI-tallene viser et fall fra 50,0 poeng i januar til 35,7 poeng i februar. En verdi under 50 indikerer at økonomien krymper.

– Enda verre enn fryktet

– Det er et ekstremt kraftig fall, og det dårligste jeg har sett. Vi visste at dette ville ramme, men dette er enda verre enn vi fryktet, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets.

– Betyr dette at Kina nå er inne i en økonomisk tilbakegang?

– Tiltakene som er satt i verk for å hindre spredningen av viruset har rammet kinesisk økonomi hardt, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea markets. Foto: Moment Studio

– Ja, slik jeg ser det nå vil det være fall i økonomien i første kvartal. Det store spørsmålet er om kineserne greier å vende tilbake til mer normal produksjon de neste månedene, sier han.

Han mener den økonomiske utviklingen fremover vil avhenge av hvordan smitten spres i andre land.

– Det er ikke utenkelig at vi nå får negativ BNP-vekst i Kina i første kvartal, istemmer sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank.

Han sier at både for industriproduksjonen og for servicesektoren så er PMI-tallene de svakeste noensinne siden indeksene ble opprettet – og at håpet fremover er at fabrikkene kan starte opp for fullt og at folk kan gå tilbake på jobb.

Kan gå mot ny urolig uke på børsen

Oslo Børs endte ned over 11 prosent sist uke, det kraftigste fallet på en uke siden høsten 2011.

– Dette viser at korona skaper en stor forstyrrelse for den kinesiske økonomien. Men produksjonskapasiteten ventes å komme sterkere tilbake de kommende månedene, sier sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Nå er spørsmålet hvordan markedsaktørene i sum vurderer de nye tallene fra Kina og ny informasjon om koronaviruset.

– Vi får kanskje en ny svak dag på Oslo Børs mandag dersom markedet oppfatter disse tallene som mer skremmende enn forventet, sier Christian Lie.

Erik Bruce i Nordea Markets sier at fokuset i finansmarkedene i stor grad vil være rettet på i hvilken grad koronaviruset sprer seg utenfor Kina.

– Her er det ikke gode signaler. Det ser stygt ut for børsene også i tiden som kommer, sier han.

Mandag offentliggjør Norsk Industri en undersøkelses som viser hvordan norske bedrifter og verdikjedene er rammet av koronaviruset.