Onsdag sendte hovedverneombudet ved Ahus et varsel til Arbeidstilsynet. De hevder å ha mottatt smittevernutstyr av så dårlig kvalitet at det setter de ansattes liv og helse i fare.

Romerikes Blad

Det skal dreie om blant annet ødelagte åndedrettsvern, munnbind som faller fra hverandre og smittevernfrakker som revner.

En sykepleier er kledd i smittevernutstyr før hun går inn i et pasientrom ved Akershus universitetssykehus.

Bekymret

Det aktuelle smittevernutstyret er levert av Helse Sør-Øst. Hovedverneombud ved Ahus, Morten Grønlie forteller at de har bedt Helse Sør-Øst om dokumentasjon på det mangelfulle utstyret.

Varselet skal være basert på bekymringer fra de ansatte.

– Vi får henvendelser fra de ansatte om at utstyret ikke holder den kvaliteten som vi kan forvente. De er bekymret for at det er noe galt med smittevernutstyret, sier Grønlie til NRK.

Han forteller at ansatte blant annet er usikre på om de faktisk har tilgang på kirurgiske munnbind.

– Det er ikke noen synlig forskjell på de munnbindene vi bruker og de som ikke skal brukes på sykehus.

Grønlie legger til at hovedverneombudet har vært bekymret for mangel på utstyr i lang tid.

Administrerende direktør ved Ahus, Øystein Mæland skriver i en e-post til NRK at det er viktig at det meldes fra om smittevernutstyr som ikke holder mål.

– Det er helt sentralt at vi ivaretar hensynet til ansattes sikkerhet. Men jeg opplever ikke at det er stor bekymring knyttet til dette nå blant ansatte på Ahus.

Hovedverneombud ved Ahus, Morten Grønlie

– I verste fall kan man dø

Grønlie erkjenner at varselet om at dette setter liv og helse i fare er alvorlig.

– Vi sier ikke at de ansatte står i umiddelbar fare for å dø av dette. De ansatte kan bli smittet av covid-19, som er en av sykdommene man kan bli eksponert for, sier han.

Han henviser til hvordan viruset har rammet mennesker verden over.

– I verste fall kan man dø av det. Det er her vi tenker at vi må tenke føre var.

Mener ansvaret ligger hos Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst koordinerer innkjøp av smittevernutstyr til sykehus over hele landet. De har også fått oppgaven å kvalitetssikre produktene.

Grønlie mener det nå er de som må ta ansvaret, og ikke Ahus.

– Helse Sør-Øst har gjort en fantastisk innsats med å skaffe utstyr, men vi på Ahus bestiller ikke utstyr selv. Det er de som skal sørge for at utstyret holder den kvaliteten det skal ha, sier Grønlie.

Helse Sør-Øst ønsker ikke å kommentere varselet da NRK ringer, men henviser til ledelsen ved Ahus.

Direktøren ved Ahus skriver at han stoler på Helse Sør-Øst, men at sykehuset også må følge med selv.

– Vi har et eget prioriteringsutvalg for smittevernutstyr, hvor både smittevernoverlege og hovedverneombud deltar. Kommer vi over utstyr hvor det er tvil om kvaliteten, skal det undersøkes nærmere av smittevernfaglig ekspertise hos oss, skriver Mæland.

Hovedverneombudet ved Akershus universitetssykehus forteller om en langvarig bekymring om mangel på utstyr ved sykehuset.

Stort dekningsområde

Ahus ligger i Lørenskog utenfor Oslo. Sykehuset har ansvar for 560.000 innbyggerne i Follo, Romerike og Kongsvingerregionen og Oslo-bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Det er for tiden fire pasienter som er innlagt med koronavirus ved sykehuset. Totalt 75 ansatte har hatt koronasmitte.