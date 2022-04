Verken Støre eller Vedum fikk beskjed om varsel før Enoksen ble statsråd

Anne Beathe Tvinnereim: Kjære Hilde! Vil bare fortelle deg status i #metoo i Sp. Jeg varslet generalsekretæren om saken, slik at den kunne bidra til press for å ta slike saker på alvor. Generalsekretæren og jeg er enige (slik jeg også forsto deg) om at det ikke er aktuelt med noen oppfølging opp mot ham det gjelder - han har ingen rolle i partiet lenger. Andre damer har også tatt kontakt med historier. Det har vært viktig for meg i AU-møtet og sentralstyremøtet i desember, hvor vi har diskutert både varslingsrutiner og arbeid for å bedre kulturen. Jeg har krevd at saken må opp igjen på sakskartet i januar også, viktig å hpolde trykket opp mot gutteklubben grei. Tusen takk for at du tok kontakt! 💪💪💪