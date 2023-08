Både Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin og Wagner-grunnlegger Dmitrij Utkin døde da et privatfly styrtet i Russland onsdag kveld.

Etter at Wagnergruppen forsøkte seg på et kuppforsøk for to måneder siden, dro blant andre Jevgenij rett til Belarus.

- Prigozjin er en morder, sier opposisjonslederen i Belarus, Svetlana Tikhanovskaja som er i eksil. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Der vil han ikke bli savnet, ifølge opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja som er i eksil.

– Han var en morder og bør bli husket som det, sier Tikhanovskaja.

Hun mener hans død kan svekke Wagner-gruppens tilstedeværelse i Belarus. Slik blir trusselen det innebærer mindre for Belarus og nabolandene.

Denne videoen skal angivelig vise flyet som styrter nord for Moskva

Putin nevnte ikke dødsfallet

Så langt har det vært tyst fra Russlands president Vladimir Putin. Da han holdt en videotale til Briks-toppmøtet torsdag morgen, nevnte han ikke flystyrten med et ord.

I landene rundt Russland, derimot, er det få ledere som tror at de to Wagner-toppene døde tilfeldig.

Polens utenriksminister tror ikke flystyrten var en tilfeldighet. Foto: Andreea Alexandru / AP

Polens utenriksminister Zbigniew Rau er tydelig til det statlige mediet TVP Info. Han mener det skal bli vanskelig å finne noen som tror dette var en tilfeldighet.

– Politiske motstanderne som Putin anser som en trussel mot makta, dør ikke en naturlig død, sier Rau.

– Putin er klar til å utslette alle fiender

Også Estlands statsminister, Kaja Kallas, har reagert.

Akkurat som president Biden, peker hun på den russiske presidenten, Vladimir Putin.

– Hvis det her er sant, så viser det at Putin er klar til å utslette alle sine fiender. Det må skremme alle som overveier å uttrykke en mening som skiller seg fra hans, sier hun til CNN.

Estlands statsminister Kaja Kallas sier dette viser at Putin er klar til å utslette alle sine fiender. Foto: Pavel Golovkin / AP

Tvil om årsaken til ulykken

Frankrike støtter også Joe Bidens uttalelse om at det er lite som skjer i Russland som Putin ikke står bak.

– På generelt grunnlag, så er det en sannhet vi kan fastslå, sier regjeringens talsperson, Olivier Véran til France 2.

Han uttrykker tvil rundt årsaken til flystyrten.

– Vi kjenner ennå ikke omstendighetene rundt flykrasjet. Vi kan ha noen rimelige tvil, sier regjeringen talsperson, Olivier Véran til TV-kanalen France 2.

Heller ikke i Ukraina ser man på flystyrten som tilfeldig.

Zelenskyjs rådgiver mener styrten er en advarsel fra Putin. Foto: STRINGER / Reuters

Rådgiveren til president Zelenskyj, Mykhailo Podolyak, merker seg at dette skjer på dagen to måneder etter at Prigozjin marsjerte med Wagnergruppen mot Moskva.

Han mener dette er et signal fra Putin til landets elite før presidentvalget neste år.

– Vokt dere! Manglende lojalitet er lik døden, sier Podolyak på X/Twitter.