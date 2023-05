Verdens største krigsskip til Oslo

Skipet er på sin første operative tokt noensinne, og Oslo blir første havn som besøkes. Skipet er nå i Nordsjøen hvor blant andre forsvarsminister Bjørn Arild Gram er om bord.

– Det er jo Norges trygghet dette her, sier forsvarsministeren til NRK.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om bord på hangarskipet USS Gerald R. Ford i Nordsjøen utenfor Danmark mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Gram besøkte mandag hangarskipet ute på sjøen sammen med forsvarssjefen, forskningsministeren, USAs ambassadør til Norge og flere offisielle representanter.

– Det er et tydelig uttrykk for sikkerhetsgarantiene vi har gjennom Nato. Ikke minst det tette samarbeid og partnerskap vi har med USA, sier Gram.

Foto: Andrew Vaughan/The Canadian Press / AP

USS Gerald R. Ford er det største krigsskipet som noen gang er bygget.

I tillegg til et mannskap på 4500, rommer skipet 90 fly og helikoptre.

Seiler med norsk fregatt

Hangarskipet seiler nå sammen med den norske fregatten Roald Amundsen på vei inn mot Norge.

– Dette er et veldig konkret tegn på sikkerhetsgarantien Norge har gjennom Nato, sier forsvarsministeren.

Etter å ha lagt fra kai i Norfolk i Virginia på ettermiddagen 2. mai, befant hangarskipet seg i Nordsjøen, i dansk farvann, mandag ettermiddag.

Skipet forventes å være på plass i Oslo, i løpet av de neste dagene.

En F/A-18F Super Hornet flyr over USS Gerald R. Ford hangarskip. Foto: Erik Hildebrandt/ US Navy / Reuters

Ambassadøren: – Veldig symbolsk

USAs ambassadør til Norge, Marc Nathanson, mener at besøket er veldig symbolsk.

– Her har vi verdens største hangarskip som legger sitt første besøk til Oslo. Det sier noe om nærheten USA føler med Norge, og forhåpentligvis føler Norge det samme tilbake, sier han til NTB:

Han påpeker at Norge var med på å starte Nato sammen med USA. Og at landet er en kritisk alliert for USA, blant annet på grunn av nærheten til Russland.

– Hvis du skal til Norden, er dette landet å dra til, sier Nathanson.

(NRK/NTB)