Verdens nye klimamål er bare nok til å kutte 1 prosent innen 2030, ifølge FN

Synteserapporten fra FNs klimapanel ble lagt frem fredag ettermiddag.

Den viser at selv om flesteparten av landene, som rapporten tar for seg, har hevet sine klimaambisjoner og planlegger økte utslippskutt, så vil effekten av dette være på én prosent reduksjon av globale utslipp innen 2030.

FNs klimapanel har regnet med at vi må kutte utslippene med 45 prosent for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Meldte inn mål uten økte ambisjoner

Rapporten tar for seg 45 klimamål som var meldt inn til FN ved utgangen av fjoråret.

Landene om er tatt med i rapporten står samlet for 30 prosent av verdens utslipp.

Flere av disse er utviklingsland, men større land som Australia, Brasil, Japan og Russland er også med i rapporten. De har alle meldt inn mål, men uten å heve ambisjonene.

Kina og USA er ikke tatt med i beregningene fordi de ennå ikke har meldt inn nye klimamål.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur sier det er tydelig at mange av verdens ledere ikke planlegger klimatiltak som vil gjøre en forskjell. Hun savner også klimafinansieringen til fattigere land.

– Vi har heldigvis sett positive signaler fra Kina og USA, men de er ikke med i denne rapporten, fordi de ikke ennå har sendt inn nye klimamål, sier Andaur.

Norge la i fjor frem sitt oppdaterte klimamål, med mål om 50 til 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030. Dette imponerer ikke Andaur.

– Da Norge la fram sitt oppdaterte klimamål i fjor var det et steg i riktig retning, men uten stor grunn til applaus. Norge er et rikt land med høye utslipp, og nivået som regjeringen legger seg på er bare i tråd med ansvaret vårt dersom vi tar alle disse kuttene hjemme, virkelig omstiller økonomien vår, og i tillegg øker klimabistanden kraftig, sier Andaur, og fortsetter:

– Enn så lenge åpner Norges mål for at vi skal kjøpe oss fri fra klimadugnaden ved å betale for at andre land kutter utslipp, i stedet for å omstille oss.