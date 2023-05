Verdas største krigsskip på veg inn Oslofjorden: – Det er folk overalt

Det 333 meter lange og 78 meter høge krigsskipet segla inn i Oslofjorden ved 6-tida onsdag morgon. Skipet er no utanfor Nesoddtangen. Du kan følge skipet på Kystverket si teneste NAIS.

Skipet, som blir drive av to atomreaktorar, skal leggje til inst i Oslofjorden, men ikkje heilt inntil kaien. Det skal liggje i Oslo i fire dagar.

I samband med besøket er det sett i verk fleire forbod i heile indre Oslofjord.

Skipet seglar forbi Drøbak. Bilde tatt frå Ekebergskrenten i Ekeberg i Oslo. Hangarskipet har køyrt i roleg tempo, rundt 11 knop, innover i Oslofjorden. I løpet av morgontimane passerte Kiel-ferja Color Magic skipet, og mannskapet fekk tatt dette bildet. Hangarskipet, heilt til høgre, utanfor Ringshaugstranda under ferda inn mot Oslo.

Folk har samla seg fleire stader for å sjå skipet passere. Politiet i Oslo ber folk om å respektere restriksjonssona rundt fartøyet. Området rundt er definert som eit militært forbodsområde.

På Nesodden blei ein fritidsbåt stansa av militært personell då han kom for nære skipet.

Ein fritidsbåt blei stansa av væpna personell. Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

– Vi oppmodar skodelystne i trafikken langs Oslofjorden til å ikkje lage nokon trafikkfarlege situasjonar eller skape nokon kødanningar i tilfelle det skulle bli nokon, ja vi kallar det ein glanekø, når skipet kjem innover etter kvart i løpet av dagen, fortel operasjonsleiar Gjermund Stokkli til NRK.

Her er hangarskipet USS Gerald Ford på vei inn Oslofjorden Du trenger javascript for å se video.

– Det er folk overalt

På kaia i Drøbak har det samla seg ein stor folkemengde for å sjå det hangarskipet segle forbi.

– Det er folk overalt, eg har ikkje sett makan, seier Laila Wilhelmsen som også står klar på kaia.

Laila Wilhelmsen på kaia i Drøbak. Foto: Privat

Samtidig som det er spennande å følge med, synest Wilhelmsen det er litt skummelt.

– Eg vaks opp her på 50-talet og då var det krigsskip her heile tida. Eg veit ikkje eg, men no har vi jo erta på oss Putin endå meir. Det er skummelt, eg synest det.

– Det er jo godt at vi blir passa på, men det er rart, seier Wilhelmsen.

Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford på veg inn Oslofjorden, her ved Drøbak kor folk har samla seg for å sjå skipet passera. Hangarskipet er verdas største krigsskip, og skal ligga i havn i Oslo i fire dagar. Skipet sett frå Ekebergskrenten. Bildet er tatt nede ved kaia i Drøbak. Hangarskipet blir følgt av fleire militære fartøy, som den norske fregatten Roald Amundsen som du ser på bildet. Fleire stod klare nede ved kaia i det hangarskipet segla forbi Drøbak. To personar er på veg på fjorden med ein liten båt i Drøbak, like før det amerikanske hangarskipet «USS Gerald R. Ford» segla forbi.

Lærar Geir Fjørtoft Karlsen var tidleg oppe og fekk med seg innseglinga. Han såg skipet frå Store Færder utanfor Tjøme.

– Det var enormt! Det kom ganske nær. Det var mange følgjebåtar, seier han.

Det amerikanske fartøyet er 333 meter langt, og 78 meter høgt. Foto: NRK

Mads Tønnesen er også ein av dei har følgt innseglinga i morgontimane. Han har hatt «orkesterplass» i stova.

– Eg såg først noko svært ute i horisonten, og følgde med då skipet runda austsida av Tjøme. No ligg skipet eit par hundre meter utanfor Ringshaugstranda med breisida mot meg. Eg sit og ser på det frå stova, fortel han til NRK.

– Det har vore moro å følgje med på. Det er veldig spesielt, det er jo noko som ein ikkje får oppleve igjen, kanskje. Det er mektig å sjå noko så stort ute på fjorden her, legg han til.

Mads Tønnesen følgde skipet i morgontimane i dag. Foto: privat

Verdas største

«USS Gerald R. Ford» er det største krigsskipet som nokon gong er blitt bygd.

I tillegg til eit mannskap på 4500, rommar skipet 90 fly og helikopter.

Skipet er på det første operative toktet nokosinne, og Oslo blir første hamn som får besøk. Kystverket skriv at dette er djupaste fartøyet som har blitt losa i Oslofjorden nokosinne.

«USS Gerald R. Ford» seglar forbi Drøbak. Foto: Inger Johanne Helvik

– Hangarskipsgruppa sitt besøk og nærvær gir Forsvaret ei unik mogelegheit til å vidareutvikle samarbeidet og jobbe tettare saman med vår viktigaste allierte, USA, fortel forsvaret.

Dei fortel også at det er planlagt fleire øvingar med blant anna Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Forsvarets spesialstyrkar.

Måndag blei det kjent at verdas største krigsskip, det amerikanske hangarskipet «USS Gerald R. Ford», skal besøke Oslo denne veka. Du trenger javascript for å se video. Måndag blei det kjent at verdas største krigsskip, det amerikanske hangarskipet «USS Gerald R. Ford», skal besøke Oslo denne veka.

Den russiske ambassaden: – Maktdemonstrasjon

Tysdag gjekk det russiske ambassaden i Oslo ut og omtalte det planlagde besøket som ein skadeleg maktdemonstrasjon.

– Det finst ingen spørsmål i nord som krev ei militær løysning, heller ikkje tema der ein treng innblanding utanfrå, skriv Timur Tsjekanov ved Russlands ambassade i ein e-post til NTB.

– Tatt i betraktning at dei innrømmer i Oslo at Russland utgjer ingen direkte militær trussel for Noreg, ser vi på slike maktdemonstrasjonar som ulogiske og skadelege, seier Tsjekanov til nyheitsbyrået.