Ventetidene øker: – Feil medisin

En fersk oversikt fra Helsedirektoratet viser at ventetiden for helsehjelp økte i årets åtte første måneder. Men i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, står det svart på hvitt at det ikke er noe mål å redusere ventetidene neste år:

«Det er et mål at ventetidene i spesialisthelsetjenesten ikke skal øke i 2023. På sikt er regjeringens mål at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager », heter det i statsbudsjettet.

– Regjeringen mangler ambisjoner for å få ned helsekøene, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone W. Trøen til NRK.

KRITISK: Tone Trøen i Høyre mener regjeringen mangler ambisjoner. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Samtidig som ventetidene øker og stadig flere opplever fristbrudd skal regjeringen redusere den innsatsstyrte finansieringen i sykehusene, avvikle fritt behandlingsvalg og fase ut private aktører i velferden. Det er feil medisin til feil tid, fortsetter hun.

Les også: Ventetida i psykiatrien aukar: Fride (20) måtte vente eit halvt år på hjelp

Må vente lenger

I underkant av 1,66 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i årets første åtte måneder. Dette er en økning på nesten 3 prosent fra 2021. Antallet døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner økte fra i fjor til i år.

ØKER: Regjeringen har som langsiktig mål at ingen skal vente mer enn 50 dager på behandling. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Men ventetiden økte også, i alle sektorer. I gjennomsnitt har pasienter måttet vente i 65,5 dager på helsehjelp i årets åtte første måneder. Det er langt unna regjeringens uttrykte - og langsiktige - mål om gjennomsnittlig ventetid på under 50 dager:

I somatisk sektor økte ventetiden fra 60,4 til 66,9 dager

I psykisk helsevern for voksne økte ventetiden fra 47,5 til 52,3 dager.

I psykisk helsevern for barn og unge økte ventetiden fra 52,7 til 57,8 dager.

Innen rusbehandling økte ventetiden fra 31,2 til 33,5 dager.

Andelen fristbrudd økte også - fra 4,9 til 7,5 prosent. Innen psykisk helsevern for barn og unge økte fristbruddene med 8,3 prosent.

Kva er eit fristbrot? Ekspandér faktaboks Spesialisthelsetenesta skal vurdere alle tilvisingar innan ti virkedagar. Viss ein konkluderar med at ein person har rett til spesialisthelseteneste, må ein setje ein frist for kva tid behandlinga eller utredninga seinast skal starte. Viss ein ikkje gir tilbodet innan fristen, blir det eit fristbrot. Spesialisthelsetenesta set fristar ut ifrå ei individuell vurdering av informasjonen som står i tilvisinga av pasienten. Når det gjeld psykisk helsevern for barn og unge under 23 år er det gjort ei innstramming, denne pasientgruppa skal ha ei ventetid på maks 65 dagar. Men om det ut ifrå ei individuell vurdering av tilvisinga er sett ein frist på 35 dagar, er det dette som gjeld. Det skriv Helsedirektoratet i en e-post til NRK.

MÅTTE NED: Planlagte operasjoner og annen aktivitet ved sykehusene ble redusert i vår for å håndtere korona-innleggelser, sier helseministeren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Peker på korona

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier planlagt aktivitet ved sykehusene ble redusert i vår for å håndtere økningen i antallet korona-innleggelser.

KORONA: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier ventetidene har økt delvis som følge av etterdønninger etter koronapandemien. Foto: André Børke / André Børke

– Samtidig var det svært høyt sykefravær i sykehusene. Disse to faktorene har påvirket ventetidene. Dette jobber vi med, sier Kjerkol, som understreker at pasienter med akutte behov ikke har ventetid.

– Men når ventetidene øker i 2022, er det ikke da svært defensivt på vegne av pasientene kun å kreve at de ikke skal øke ytterligere i 2023?

– Selv om ventetidene øker, er det flere pasienter som får hjelp. Vi må ikke glemme hva vi har lagt bak oss, nemlig to år med pandemi og inngripende nasjonale tiltak som selvsagt påvirker situasjonen i dag, sier hun.

Les også: Meiner lange ventelister kan gjere psykisk sjuke enda sjukare

Etterlyser handling

Høyre mener Arbeiderpartiet har en uvilje mot private aktører og at dette gjør det vanskelig å kutte ventetidene framover. Partiet etterlyser et tettere samarbeid mellom det offentlige og private tilbydere.

– Et sånt samarbeid gir valgfrihet, kortere ventetider og et mangfold av behandlingsmuligheter – og det på statens regning. Den ledige behandlingskapasiteten hos ideelle og private må være en del av løsningen, sier Høyres Tone Trøen.

Les også: Martine (32) fikk velge behandlingssted selv – nå vil regjeringen begrense pasienters valgmulighet

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen har «lovet et oppgjør med privatisering og markedstenkning i sykehusene».

– Da burde det ikke overraske at vi går inn for å fjerne fritt behandlingsvalg, som styrker private aktører, på bekostning av de offentlige sykehusene, sier Kjerkol.

Kritisk

Kjerkol sier sykehusene fortsatt skal samarbeide med private og ideelle aktører.

– Men vi avvikler fritt behandlingsvalg fordi det verken har fått ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv, sier Kjerkol.

Hun viser til at sykehusene brukte mer enn 500 millioner kroner på å betale private aktører gjennom ordningen med fritt behandlingsvalg i 2021. Dette er penger som sykehusene nå får beholde, sier hun.

Trøen rister på hodet av helseministerens argumenter og sier Kjerkol ikke later til å forstå mange pasienter har fått behandling gjennom fritt behandlingsvalg fordi kapasiteten er sprengt i sykehusene.

– Når Kjerkol ikke har noen plan for hvordan kapasiteten i fritt behandlingsvalg skal erstattes, betyr det at pasienter må vente lenger på helt nødvendig helsehjelp. Det vil få alvorlige konsekvenser for pasientene, sier Høyre-representanten.