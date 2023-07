Ventetiden for helsehjelp ved norske sykehus er i snitt åtte dager lengre enn i fjor for perioden januar til mai. Det viser tall fra Helsedirektoratet.

For de som fremdeles venter på behandling er ventetiden i snitt 77 dager. Den er lengst for pasienter med somatiske sykdommer og i barne- og ungdomspsykiatrien.

Ragnar Falck Paulsen fra Stavanger trengte behandling for hoftene sine.

– For en del år siden fikk jeg beskjed av legen om at de var utslitt. Problemene var små den gang. Etter hvert ble problemene større og større, sier Paulsen, som til daglig jobber som advokat.

– Fikk aldri noe ordentlig svar

Til slutt ble den fysiske funksjonsevnen hans kraftig begrenset.

– På et tidspunkt klarte jeg nesten ikke å gå, sier han.

Etter flere undersøkelser på sykehuset, ble han satt på venteliste for operasjon.

– Jeg spurte gjentatte ganger om når jeg skulle få behandling, men fikk aldri noe ordentlig svar, sier Paulsen.

Etter hvert som tiden gikk, og problemene ble verre, ble han lei av å vente.

Ragnar Falck Paulsen er veldig fornøyd med behandlingen han fikk hos Aleris. Foto: Mads Nielsen / NRK

Ga forutsigbarhet

Han tok kontakt med det private helseforetaket Aleris på forsommeren i fjor.

Noen uker senere var den verste hoften hans operert.

Etter en runde med opptrening begynte funksjonsevnen å bli bedre. I februar i år ble den andre hoften operert, også den hos Aleris.

– Det har vært veldig vellykket. Jeg gleder meg over hvert skritt jeg går, sier Paulsen.

Han poengterer at den private aktøren ikke bare ga ham snarlig behandling, men også forutsigbarhet.

– Det savnet jeg fra det offentlige. Jeg har fått et helt annet syn på det private helsevesenet, sier Paulsen.

Tidligere klinikkleder og styreleder i Norsk pasientforening, Olav Røise. Foto: Arild Gimse / NRK

Mener tallene ikke viser hele bildet

At ventetiden hos det offentlige har blitt lengre, mener tidligere klinikkleder og styreleder i Norsk pasientforening, Olav Røise, at er forventet.

– Kapasiteten til behandling hos sykehusene er ikke god nok. Dette er veldig ille for en stor pasientgruppe. Jeg er særlig bekymret for psykiatrien. Dette går hardt utover pasienter som er i ferd med å få alvorlige psykiske problemer, sier Røise.

Han mener at de offentlige tallene ikke viser hele bildet.

– Enda flere står i kø på sykehusenes interne ventelister. Disse gjenspeiles ikke i den offentlige statistikken, sier Røise.

Han mener at det offentlige må anerkjenne hvor stort problemet egentlig er, og komme med tiltak forankret i den faktiske virkeligheten.

– Det er alvorlig

– Det er alvorlig om køene egentlig er lengre, og at offentlige helseforetak prøver å sminke tallene. Det er viktig at de reelle tallene kommer på bordet, sier partileder Sylvi Listhaug (Frp).

Sylvi Listhaug (Frp) vil bruke private helseaktører for å redusere køene. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Fremskrittspartiet vil at private helseaktører brukes for å redusere ventetidene hos de offentlige.

– Dette er enkeltmennesker som er syke og trenger behandling. Da må vi bruke de kreftene som finnes for å få ned køene. Det er viktigere at pasientene får behandling, enn hvem som står for den, sier Listhaug.

Hun er kritisk til avviklingen av fritt behandlingsvalg, til tross for at det kostet det offentlige flere milliarder årlig.

– Dette er penger som har gitt flere pasienter behandling. Med avviklingen ser vi nå at køene øker kraftig. De er lengre nå enn de var under koronapandemien, sier Listhaug.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt (Ap). Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

– Vil ta noe tid

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt (Ap), mener at etterslep fra pandemien er grunnen til at ventelistene har blitt lengre.

– Det har ingenting med avviklingen av fritt behandlingsvalg å gjøre. Det var i realiteten en ren privatiseringsreform som bidro til å tappe det offentlige helsevesenet for ressurser. Det utgjorde en mikroskopisk andel av totale behandlinger, sier han.

Bjørkholt sier at sykehusene under pandemien måtte avlyse store undersøkelser og behandlinger.

– Disse må de ta igjen samtidig som det kommer nye pasienter. Dette vil ta noe tid. Vi behandler flere pasienter nå enn vi gjorde i fjor. Ventetidene må vi få ned på flere måter. Blant annet ved å prioritere riktigere og ved å styrke det offentlige helsevesenet, sier han.

Videre sier han at regjeringen ikke er mot å samarbeide med private.

– Men det må være på det offentlige helsevesenets premisser, sier Bjørkholt.