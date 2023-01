Ventet svært mye snø på Sør-Norge i dag: – Vurder om du skal la bilen stå

Meteorologisk institutt oppdatert snøvarselet for deler av Østlandet og Agder på onsdag til oransje nivå. Mest nedbør ventes i områdene vest for Oslofjorden og i de østligste delene av Agder.

– Det betyr at vi venter svært mye snø på onsdag, 25–40 cm i løpet av 24 timer. Lokalt kan det komme mer, skriver de på Twitter.

Politiet sier at det foreløpig ser greit ut i trafikken, men at det snør mye tidlig onsdag morgen.

– Så vi er forberedt på at det vil ta seg opp med trafikale utfordringer utover dagen. Rådet er å kjøre etter forholdene, ha gode dekk og ta hensyn i trafikken til vær og føre, sier Kristian Loraas, operasjonsleder i politiet i Øst, til NRK.

E6 i Djupdalen onsdag morgen. Foto: Statens Vegvesen

I Agder kan deler av nedbøren komme som regn først på dagen, men ellers er det i stor grad nedbør som snø. De store snømengdene gir seg i løpet av natt til torsdag, opplyser Meteorologisk institutt.

– Vurder om du skal la bilen stå dersom forholdene blir for ille, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Det er mye vann på flere fylkesveier i Lyngdal og Lindesnes i Agder. Vegtrafikksentralen melder at det er meldt om oversvømmelse på fylkesvei 4002, 459, 454 og 480.

Årsaken til oversvømmelsene er at mye regn kombinert med høye brøytekanter gjør at vannet ikke renner av.

Vann på fylkesvei Røyselandsveien i Lindesnes. Foto: Nils Bernt Rinde

Flere stengte fjelloverganger

E134 på Haukelifjell er stengt på grunn av mye vind og snø.

– Jeg snakket med brøytestasjonen i natt. De regner ikke med at de kan åpne igjen før på natten i morgen. Såpass ille er værutsiktene der oppe, sier trafikkoperatør Anniken Island i Vegtrafikksentralen sør.

E134 er stengt over Haukelifjell på grunn av utfordrende kjøreforhold. Foto: Statens vegvesen

Hun ber folk beregne god tid og ta hensyn til «brøytetog» på E18.

– To brøytebiler kjører i hvert sitt felt for å få ryddet veien ordentlig. De slipper ikke forbi trafikk før de er ferdige med sin strekning. Folk må avpasse farten og ta hensyn. Det er tross alt bedre å ligge bak en brøytebil enn foran.

Dette er status på fjellovergangene klokka 09:50:

Fv. 51 Valdresflye: Stengt

E134 Haukelifjell: Stengt

Rv. 7 Hardangervidda: Stengt

E6 Dovrefjell: Åpent

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt

Vikafjellet ble også stengt onsdag morgen. Foto: STATENS VEGVESEN

Fv. 50 Hol – Aurland: Åpent (Redusert sikt. Kan bli innført kolonne på kort varsel)

Fv. 53 Tyin – Årdal: Åpent (Redusert sikt. Kan bli stengt på kort varsel)

Fv. 450 Hunnedalen: Stengt

E16 Filefjell: Åpent

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Åpent

Rv. 15 Strynefjellet: Åpent

E6 Saltfjellet: Åpent

E98 Ifjordfjellet: Åpent

E69 Skarsvåg-Nordkapp: Åpent

E6 Gratangsfjellet: Åpent

(Fullstendig oversikt for fjellovergangene finnes her)

Bommen på Leiro på Hardangervidda er stengt onsdag morgen. Foto: Statens Vegvesen

– Tenk dere om

Utover formiddagen onsdag er det spådd en del snø i Oslo-området. Da vil det bli store køer, opplyser trafikkoperatør i VTS, Nils Jakob Aae, til NRK.

– Da må folk følge med og tenke seg om hvis de skal kjøre inn mot Oslo, for da kan det bli mye stopp i trafikken i området.

– Hvordan er beredskapen?

– Entreprenørene har alle brøytebiler og strøbiler ute nå. Vi gjør et proaktivt tiltak nå før snøen kommer, også må vi vente til det har snødd litt før vi kan begynne å måke.

Uværet merkes også godt i Vestland. I fjellet gir vind og nedbør snøfokk og dårlig sikt. Fjelloverganger er allerede stengt, og det kan bli flere stengninger og kolonnekjøringer.

På E39 har ferjesambandet Lavik-Oppedal på Sognefjorden måtte innstille avganger. Flere avganger kan bli innstilt.

– Det er farevarsel på kraftig vind i deler av Vestlandet i dag, så det kan helt klart få følger for fergeavganger – i tillegg til fjelloverganger, sier trafikkoperatør Tor Evensen ved Veitrafikksentralen Vest.

Flere trafikkuhell onsdag morgen

Rundt klokken 06.00 onsdag morgen var det flere mindre trafikkulykker på Østlandet.

Ved Skedsmokorset på Romerike rykket nødetatene ut til en front mot front-kollisjon. Airbagene i bilene ble utløst, og det var en del materielle skader.

– De involverte er ute av bilene og er oppegående. Det er meget glatt på stedet, skriver politiet i Øst på Twitter.

I Bærum kolliderte to biler på E18 ved Sandvika. Sjåføren undersøkes av ambulanse, og politiet er på stedet med tauebil.

– Frem til bilen er berget vil det blir ekstra kø på E18 utgående, skriver Oslo-politiet på Twitter.

E18 ved Nøstvedt. Foto: STATENS VEGVESEN

To biler, en i Kongsberg og en i Drammen, kjørte seg fast i autovernet på morgenen. I de to ulykkene ble det kun meldt om materielle skader.

I Oslo kjørte en bil inn i autovernet på Ring 3 like før Brynstunellen. Heller ikke denne ulykken førte til personskader.

En liten lastebil kjørte inn i midtrabatten på E6 i Vingrom i Innlandet like før klokken 07.00.

– Skaper noen trafikale problemer. Bilberger er på vei, skriver politiet i Innlandet på Twitter.

Skaper problemer for hjemmetjenesten

Snø og vanskelige kjøreforhold skaper problemer for hjemmetjenesten i Skien kommune.

May Omland, fagsjef for hjemmetjenesten i Skien kommune. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Fagsjef May Omland sier at de har omorganisert tjenestene for å sørge for at folk som bor hjemme skal få nødvendig helsehjelp i dag.

Alle dagens renholdsoppdrag er avlyst, og ansatte som vanligvis jobber med hjemmehjelp og praktisk bistand skal hjelpe til i hjemmesykepleien.

– Det er rett og slett fordi vær- og føreforhold er veldig utfordrende for tjenestene våre, sier Omland.