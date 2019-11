– Vi får en forsmak på dette nå i forbindelse med Black Friday og Black Week i slutten av november. Men det vil overraske meg veldig om ikke rabattkjøret og tilbudskjøret de siste seks ukene før jul blir sterkere og høyere enn noen gang, sier handelsekspert Reidar Mueller i konsulentselskapet Varde Hartmark.

Siden i sommer har den norske krona svekket seg betydelig mot både dollar og euro, men en hardt prøvet handelsnæring har fortsatt ikke merket effekten fullt ut, ifølge flere eksperter NRK har snakket med.

Kronesvekkelsen har pågått i flere år. Siden inngangen til 2013 har krona svekket seg med mer enn en tredel mot euro. I tillegg er det mange bedrifter om beinet i mange bransjer, og netthandelen fra utlandet vokser kraftig.

Marked i ubalanse

– Detaljhandelen og varehandelen er inne i en kritisk fase som er kjennetegnet av en betydelig ubalanse. Det er for mange tilbydere og for stor varemengde i forhold til det som etterspørres, sier handelsekspert Reidar Mueller i Varde Hartmark til NRK. Foto: Johan B. Sættem

– Markedet er i ubalanse. Aktørene får ikke solgt nok varer og trenger penger for å betale sine kostnader og sine lønninger, sier Mueller.

Han sier aktørene er redde for å øke prisene for å ikke prise seg ut av konkurransen.

– De sitter og skuler på hverandre og er fortvilet, sier han.

Før eller siden vil imidlertid den svake kronen føre til økte priser i butikkene, tror Bror Stende, som er direktør for faghandel i hovedorganisasjonen Virke.

– Den siste kronesvekkelsen har man ikke fått ut i butikkene riktig ennå. Jeg regner med at noen må øke prisene fremover. Det gjelder egentlig alle bransjer, vi importerer jo nær sagt alt vi forbruker i Norge. Noen må opp på pris for å beholde marginene sine, sier Stende.

– Den siste kronesvekkelsen har man ikke fått ut i butikkene ennå, sier Bror Stende, direktør for faghandel i Virke. Foto: Johan B. Sættem

Stende viser til at flere bransjer har sesongkjøp og selger varer de allerede har betalt for på et tidspunkt da de fikk mer for hver krone. Når salget er over, og kronen er svekket, vil de måtte betale mer for å fylle lageret igjen.

– Men så kommer neste innkjøpsrunde, og dette gjelder jo alle bransjer, da må man rett og slett øke prisene fordi man betaler mer for varene som kommer fra utlandet, sier han.

– Mindre valutasikring i varehandelsnæringen

Arne Matre i konsulentselskapet Ernst&Young har jobbet med varehandelen i to tiår. Han sier at en utfordring for varehandelen er at de i langt mindre grad enn industrien sikrer seg mot valutasvingninger.

Høye kostnader er en utfordring nå som julehandelen står for døren, mener han.

– Spesielt de mindre aktørene har verken kompetanse eller kapasitet til å følge makrosvingningene godt nok, slik store industriselskaper gjør. De har gjerne spesialistkompetanse på sikring av valuta, sier han.

Matre sier at han venter at kassaapparatene vil gå varme også i julehandelen som nå setter inn for fullt – og at det er positivt for handelen.

– Spørsmålet er hva man sitter igjen med, om det er utenlandske netthandelsaktører som fortsetter klatringen oppover eller om det er mer balansert, sier han.