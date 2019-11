Venter norsk havvindeventyr: – Hvis myndighetene hjelper til

Fornybar energi, og ikke olje, tok mesteparten av oppmerksomheten på Equinors høstkonferanse.

– Havvind er en av teknologiene jeg har klart mest tro på for fremtiden, var budskapet sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, tok med seg til Oslo.

Havvind har nemlig potensial til å dekke hele strømbehovet i Europa, USA og Kina, ifølge beregninger fra IEA. Og her har Norge et stort fortrinn fra kunnskapene vi har bygd opp i olje- og gassnæringen, mener han.

– 40 prosent av forsyningskjeden til offshore vind er veldig lik olje- og gassproduksjon. Å bruke denne teknologien er et utmerket valg for å videreutvikle både for olje- og gasselskapene forretningsmessig, men også for å redusere karbonavtrykket, sier han.

Mener pengehjelp må til

Problemet for havvind, enn så lenge, er at det koster mer enn man kan tjene på det. Skal Norge få fart på havvindsatsingen må myndighetene derfor gå inn med penger, mener konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre.

– Kostnadene kommer til å fortette å gå ned, så offshore vind kommer ikke til å fortsette å trenge subsidier hvis vi ser noen år frem i tid.

Selv om norske havområder har gode vindforhold, så er et problem at størstedelen av Norges områder i Nordsjøen er for dype for den billigste løsningen: vindmøller montert på havbunnen.

Men her jobber blant annet Equinor med å videreutvikle teknologien, blant annet gjennom Hywind Tampen-prosjektet, hvor de har fått 2,3 milliarder kroner i støtte fra Enova. Fremover lover Sætre at de skal investere mer i havvind fremover enn de gjør i dag.

– Vi er sikre på at det finnes områder i Nordsjøen som er egnet for havvind, men dette må skje i nær samspill med andre interesser og myndighetene.

Eldar Sætre, som er konsernsjef i Equinor, mener havvind vil trenge starthjelp i Norge, men at dette kun er i en fase. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Selvforsynte

Norge er i dag nesten selvforsynte med vannkraft. Det gjør at det kanskje ikke er like viktig å få fart på havvind som i andre land, som skal skifte ut fossil strømproduksjon med fornybar, sier Knut E. Sunde, som er direktør for Norsk Industri.

– I Norge blir det likevel viktig, fordi vi skal elektrifisere hele landet og sokkelen, og det er muligheter for oss å sende noe av denne havvinden til kontinentet. Så ja, jeg tror det blir mer havvind i Norge, sier han.

Venter nedgang

Hvis man fortsetter å lete etter olje og jobber aktivt for å holde norsk oljeproduksjon oppe, så vil norsk sokkel gi under halvparten av dagens produksjon i 2050, ifølge Equinors beregninger. Det gir rom for havvind i Nordsjøen, sier Sunde.

– Vi har Nordsjøen, og der blåser det mer enn omtrent noe annet sted i verden, så rent teknisk ligger forholdene veldig godt til rette for havvind i Nordsjøen.

Investeringene på norsk sokkel er ventet å nå toppen i år. Det betyr at det kan bli mindre å gjøre for leverandørindustrien, altså de som gjør oppdrag for oljeselskapene. Flere av selskapene ser da på havvind som fremtiden.

– Leverandørindustrien i Norge har allerede en markedsandel på tre prosent av markedet, og kommer til å øke den i takt med at havvind blir større og større, sier Sunde.