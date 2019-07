Venter nok en iskald natt i fjellet

– Kulden og nedbøren fortsetter i natt. Det blir kanskje ikke like kaldt som natt til onsdag, men det ventes nedbør og minusgrader flere steder, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør til NRK.

I fjellet er det lite som har tydet på at juli måned er her de siste dagene.

Onsdag morgen våknet mange opp til nysnø og kuldegrader, og flere steder var det også målt kulderekorder.

På Juvasshytta ved Galdhøpiggen ble det målt minus 6,4 minusgrader onsdag morgen, den laveste for julimåned siden 1964.

På grunn av snø og is i veibanen ble det nattestengt over Sognefjellet natt til onsdag.

Også i Møre og Romsdal ble det satt flere kulderekorder i natt. Ved det rasutsatte fjellpartiet Mannen i Rauma ble det målt minus 2,7 grader, mens det på Roaldshornet i Stranda ble målt minus 2,6 grader.

Inge Relling måtte brøyte vegen opp til Dalsnibba i Geiranger.

Snø også i natt

Og det er nettopp Møre og Romsdal som ser ut til å bli hardest rammet av kulda i natt også, forteller Skattør.

– Gjennom hele torsdagen kan det komme over 20 centimeter nedbør i fjellområdene i Møre og Romsdal, sier hun.

– Så hvis du skal ut og kjøre i natt, er det greit å sjekke med Vegvesenet hvordan forholdene er.

I tillegg til Møre og Romsdal, kommer fjellovergangene i Trøndelag og deler av Hedmark og Oppland til å være mest utsatt for kulda natt til torsdag.

KALDT I GEIRANGER: Å leke i snøen er det ikke alle som forbinder med en sommeraktivitet, men onsdag var det mulig ved Dalsnibba i Geiranger. Det blir muligens også tid til å leke i snøen på torsdag før temperaturene stiger igjen. Foto: Tore Ellingseter

Varmere temperaturer nærmer seg

Et høytrykk sørvest for Norge og et lavtrykk sørøst for oss har ført til at kalde luftmasser fra nord har blitt trukket sørover.

Men denne kalde luften er på vei sørøstover og kommer til å passere Norge om ikke så lenge. Dermed kan man også begynne å se at temperaturen i fjellet stiger snart.

– Det blir varmere utover dagen i morgen, og vi får mindre nedbør natt til fredag. Da får vi også høyere temperaturer, slik at faren kommer faren vil være over for denne gang, sier Skattør.