Venter eksplosiv økning i pengeinnsamlinger på Facebook i år

84 prosent av norske ideelle organisasjoner brukte i fjor Facebook til å samle inn penger, viser en undersøkelse gjort av Norsk innsamlingsråd og rådgivningsselskapet Deloitte.

Det er en økning på 40 prosent fra året før og gjør at Facebook har gått forbi direktereklame per post som det mest brukte innsamlingsverktøyet.

57 av de største ideelle organisasjonene, som Norges Røde Kors, Frelsesarmeen, Amnesty, Norsk Luthersk Misjonssamband, Turistforeningen og WWF er med i undersøkelsen.

Undersøkelsen gjelder for 2017, da ordningen med innsamlingsaksjon på Facebook først ble lansert i oktober.

Generalsekretær i Norges Innsamlingsråd, Siri Nodland, tror derfor at når tallene kommer for 2018 vil det være «en eksplosiv økning i hvor mye som er samlet inn via Facebook».

– Mange av våre medlemmer har fått inn mange millioner kroner via bursdagsinnsamlinger, men også egne innsamlingsaksjoner på Facebook i år, sier Nodland til NRK.

Laster Highcharts-innhold

Gir gjerne til barn

Hun sier at trenden i 2018 er at sakene som det samles inn midler til, enten er en problemstilling folk vil protestere på, eller setter søkelyset på en gruppe som trenger hjelp.

En av organisasjonene som har fått ett oppsving gjennom Facebook-innsamlinger er Sykehusklovnene.

Organisasjonen regner med å ende opp ett med mellom 5,5 og 6 millioner kroner innsamlet på Facebook i år.

– Norske givere gir svært gjerne til noe som har med barn å gjøre. Sykehusklovnene er et godt eksempel, det samme er Barnekreftforeningen. Det lett å forstå at barn på sykehus ikke har det godt. Også i et land som Norge, sier Nodland.

– Strømmet på med penger

– Foreløpig er det ikke er noen gebyrer på Facebook, så alt kommer til Barnekreftforeningen og saken, sier daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen. Foto: Privat

Barnekreftforeningen var en av de første som opplevde kraften i Facebook-innsamlinger da et innlegg i mars 2017 førte til at foreningen fikk inn 16 millioner kroner.

– Det engasjerte folk enormt. Vi bare opplevde at det strømmet på med penger. Det var nesten uvirkelig for oss på den tiden, sier daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen, til NRK.

Barnekreftforeningen vet ikke hvem som startet opp aksjonen, som førte til at de gikk fra å være en liten forening med få inntekter, til en som over natten fikk større muligheter.

– Vi er den personen stor takk skyldig og håper vedkommende tar kontakt. sier Nicolaysen.

Facebook får dataene

Generalsekretær i Norges Innsamlingsråd, Siri Nodland, sier at det er Facebook som sitter på giverdataene, ikke organisasjonene. Foto: Privat

Siri Nodland sier at økningen i bruk av Facebook som innsamlingskanal kan føre til en vridning i hvem som får samlet inn penger.

– Det er ikke alle som klarer å samle inn penger via Facebook. Måten budskapet er fremført er viktig, sier hun.

Samtidig er det Facebook som sitter på giverdataene, ikke organisasjonene.

Det fører til at organisasjonene ikke får gjort det de vanligvis gjør; takke giverne og følge opp med informasjon.

– Vi har hatt et møte med representanter fra Facebook. Da formidlet vi vår bekymring om at giverdata kan bli misbrukt. De sa at det ikke var deres intensjon, men dette er noe vi må følge opp, sier Nodland.

I 2014, da TV-aksjonen gikk til Kirkens Nødhjelp og deres vannprosjekt, var innsamlingsbøsser mer brukt enn i dag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Har ikke kontanter lenger

Mens Facebook er i kraftig vekst som innsamlingskanal, er det nå bare halvparten av organisasjonene som samler inn kontanter. Det er en nedgang fra 65 prosent for bare to år siden.

Nå samler i stedet 95 prosent inn penger via nettbank og 93 prosent via Vipps.

– Folk har ikke kontanter lenger, så det er ikke like aktuelt å samle inn penger med bøsser som før, sier Nodland.

«Digitale/teknologiske bøsser» som SMS, Vipps og Facebook donate har overtatt for de tradisjonelle bøssene.

– Tidligere fikk vi mange henvendelser om hvordan folk kunne få tak i godkjente innsamlingsbøsser. Dette kunne vi få flere forespørsler på i uken, men det gjør vi ikke lengre, sier Nodland.