Ventar snøvêr: – Er du ikkje rusta for snøføre, har du ingenting på vegane å gjera

Sesongens fyrste snø på måndag skapte lange køar og ei rekke trafikkuhell på Aust- og Sørlandet.

Og i dag er det venta at både snø og is bringar med seg vanskelege køyretilhøve i aust, sør og vest.

Sidan trafikkaoset på måndag delvis oppstod på grunn av bilistar med sommardekk, er pressemeldinga frå NAF tydeleg denne runda med uvêr:

– Er du ikkje rusta for snøføre, har du ingenting på vegane å gjera.

Snøfokk i Sør-Noreg

Frå og med onsdag kveld er det meldt kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Noreg, med kraftig vind og periodar med snø. Dette gjeld særleg vestsida av fjellet, sør for Finse.

Uvêret kan føra til snø i vegbanen, kolonnekøyring og stengde vegar. Fyrst om dagen på torsdag vil vêret gå over til mindre vind og snøfokk.

Medan det er snøfokk fjellet, er det også venta snø på låglandet.

SNØ: Statsmeteorolog John Smits seier det er venta gult farevarsel for snøfokk i sørlege delar av Austlandet. Foto: Tore Meek / NTB

Statsmeteorolog John Smits fortel at det i det sørlege Austlandet kjem til å koma mykje snø i løpet av dagen.

– Det vert snø mange stadar i det sørlege Austlandet som igjen kan føra til utfordrande køyretilhøve seinare på ettermiddagen, seier han.

Oppfordrar til å bruka broddar

Dessutan er det venta vanskelege køyretilhøve grunna is i delar av Agder, Hordaland og Rogaland.

Difor oppfordrar også Meteorologisk institutt folk i områda til å bruka broddar.

– Det er ein nedbør på gang sørfrå mot Agder og sørlege Vestlandet. Det begynner som snø litt inn ifrå kysten, men så stig temperaturen og nedbøret går over til regn. Me har ute eit farevarsel at det kan vera regn som fryser på kald bakke i delar av Rogaland, Vestland fylke og vestlege delar av Agder, seier Smits.

Går over til regn

Men snøvêret varer ikkje lenge på låglandet og i sør, legg meteorologen til.

Allereie i morgon kjem snøen til å regna, medan det elles i indre og høgare strøk skal halda fram med å snø.