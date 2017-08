Venstrevelgerne velger Ap foran Frp

– Alle de dataene vi har indikerer at Venstre har tapt noen av dem som stemte på dem ved forrige valg på grunn av Frp-samarbeidet, sier professor i sammenlignende politikk, Elisabeth Ivarsflaten.

85 prosent misliker Frp

Siden høsten 2013 har hun og kolleger ved Universitetet i Bergen fulgt holdningene til over 5000 nordmenn i Norsk medborgerpanel.

Ferske tall fra våren 2017 viser blant annet at Venstres velgere fra 2013 misliker Frp langt mer enn de misliker Ap:

Hele 85 prosent misliker Frp, mens 10 prosent liker partiet.

Høyre og Ap er like populære: 57 svarer at de liker partiene.

28 prosent misliker Ap, mens 24 prosent misliker Høyre.

Bergens tidende har i samarbeid med forskerne laget et sympatibarometer som viser at misnøyen har økt siden høsten 2013, da 79 prosent av venstrevelgerne mislikte Frp.

UPOPULÆR: I Norsk medborgerundersøkelse svarer bare ti prosent av Venstres velgere at de liker Siv Jensens parti. Foto: Siv Sandvik / NRK

Venstre er også i den unike situasjonen at de mislikes av sine egne. BT skriver at hele 12 prosent av dem som stemte Venstre for fire år siden, nå misliker partiet.

– Hvis vi sammenstiller disse trendene, så synes jeg det er rimelig å lese ut av det at det er en slitasje av samarbeidet med Høyre/Frp-regjeringen blant Venstres velgere, sier Ivarsflaten til NRK.

Børster støv av borgerlig garanti

Forholdet til Frp har også gjort valgkampen vanskelig for Venstre. De kjemper mot sperregrensen, Poll of polls snitt av de nasjonale meningsmålingene i august viser en oppslutning på 3,7 prosent.

Men for partiledelsen er det uaktuelt å snu det borgerlige samarbeidet ryggen og heller satse på samarbeid med Ap.

Målet er en blågrønn regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF. En presset Trine Skei Grande avklarte i VG tidligere denne måneden at Venstre gjentar garantien fra 2013 om at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering.

Dersom den blågrønne drømmen brister, vil Venstre heller gi Siv Jensen og Frp makt, enn å bidra til at Jonas Gahr Støre og Ap tar over styringen av landet.

Tror ikke på Ap

En ringerunde NRK har gjort til 14 av partiets 18 fylkesledere viser at ingen av dem ønsker at partiet skal endre strategi.

– Jeg har klokkertro på at et borgerlig flertall kan gi en blågrønn regjering, sier fylkesleder i Oslo, Espen Ophaug.

– Men når så mange av velgerne deres er positive til Ap, hvorfor stenger dere døra for samarbeid med dem?

– Jeg ønsker en borgerlig regjering fordi jeg mener at omstilling av offentlig sektor og velferdsstaten må til for å møte fremtidens utfordringer. Det får vi ikke til med et Ap som sitter på fanget til LO, svarer han.