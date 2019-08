Venstres Guri Melby med klare krav før budsjettsamtalane

– Kutt innanfor klima og miljø, eller skule, utdanning og forsking, er ikkje noko Venstre vil akseptere i denne budsjettprosessen, seier Venstres stortingsrepresentant Guri Melby.

I dag startar dei to dagar lange forhandlingane der statsrådane i Erna Solberg si regjering skal bli einige om statsbudsjettet for 2020. Det skjer etter at fleire veker med stor intern strid om bompengar.

No som dei fire regjeringspartia er einige om ein avtale startar jobben med å finne ut korleis dei skal betale for avtalen. Det kan vere snakk om opptil to milliardar kroner i året som skal gå til kollektivsatsing og reduksjon av bompengar.

På grunn av dette kjenner Venstres Melby eit behov for å vere tydeleg på det ho meiner må vere Venstres krav i forhandlingane.

– Både klima og utdanning treng tvert imot nye satsingar om me skal få til den grøne omstillinga me vil, og om alle skal få utdanning av like god kvalitet. Så desse pengane må hentast frå ein annan stad, seier Melby, som også er Venstres utdanningspolitiske talsperson.

Slik såg det ut då regjeringa starta arbeidet med statsbudsjettet for 2020 på Hurdal i mars. No skal dei halde fram arbeidet, og då må dei finne plass til hundrevis av millionar som dei er einige om å bruke på bompengereduksjon. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Håper gjennomslag skal gje oppsving

Melby synest regjeringa heller ikkje bør bruke meir pengar frå Oljefondet til å finansiere bompengeavtalen, men ho svarer ikkje på spørsmålet om kor ho meiner det bør kuttast for å kunne dekke inn utgiftene som kjem til å komme.

– Bompengeavtalen tek litt av det handlingsrommet me har, og me veit at me må førebu oss på trongare tider og knappare rammer. Me har allereie eit ganske stort samferdselsbudsjett, så det å skape rom for nye prioriteringar som dette er, det er ganske krevjande.

Ho veit at Venstre slit på meiningsmålingane mindre enn to veker før lokalvalet, men ho håpar partiet kan få ein oppsving om dei klarer å levere resultat på nokre utvalde saker i budsjettforhandlingane.

– Eg håper me får eit budsjett som leverer på grøn transport, grøn skipsfart, endå grønare bilpark, endå meir kollektivtrafikk, og som gjev gratis SFO til barn i låginntektsfamiliar. Det er heilt konkrete ting som eg meiner Venstre er nøydd til å levere på i dette statsbudsjettet, seier Melby.

Høgre stikk ikkje kjeppar i hjula

Ho får ikkje mykje motstand frå Høgres Henrik Asheim når det gjeld ønsket om å ikkje kutte i klima, miljø og utdanning.

Høgres finanspolitiske talsperson på Stortinget, Henrik Asheim, meiner at klima og utdanning kjem til å komme høgt på agendaen under budsjettforhandlingane, og at Venstre difor ikkje har mykje å frykte. Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

– Faktum er at både skule og klima kjem høgt på dagsorden og vert budsjettvinnarar alle dei åra dei fire regjeringspartia har samarbeida. Så eg er heilt sikker på at alle dei fire partia kjem til å sjå igjen mykje god politikk som me kan stå for kvar for oss, men ikkje minst i det fellesskapet me er ein del av, seier Asheim.

I likskap med Melby vil heller ikkje Asheim bruke meir pengar frå Oljefondet til å finansiere statsbudsjettet.

Det skil seg frå det som vart vedteke på Frp sitt landsmøte, der tidlegare partileiar Carl I. Hagen fekk med seg fleirtalet på at regjeringa skal tappe 100 milliardar frå Oljefondet til å betale ned bompengegjelda.

– Høgre er alltid opptekne av heilskapen, og at me til dømes ikkje bruker for mykje oljepengar eller pengar over offentlege budsjett, for det kan skade norsk økonomi, seier han som er Høgres finanspolitiske talsperson på Stortinget.