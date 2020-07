– Eg håpar konsekvensen av dette utspelet er at det blir ein slutt på dei interne ryktespreiingane og dei negative kampanjane frå enkelte, for å hindre at Raja blir ein del av ein ny leiing, seier partifelle og ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo, på spørsmål om kva han tenkjer om Rajas utspel til VG mandag morgen.

Til avisa seier Raja at han vurderer å ikkje stille til val som leiar for partiet.

Bjørlo seier han er glad Raja har stilt seg til disposisjon for partiet. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

I mars var Bjørlo ute og sa han ynskjer Abid Raja i partileiinga.

– Håpar du han stiller som leiar?

– Den vurderinga er opp til han sjølv, men eg er glad for at han er så tydeleg på at han stiller seg til disposisjon for Venstre og Stortinget, seier Bjørlo.

Vil byggje bruer

– Det viktigaste for meg er at vi byggjer eit lag, eit «team», som arbeider godt saman og at vi saman skal forsøke å vinne dette valet i 2021, og komme godt over sperregrensa, fortel Raja sjølv, og seier han fryktar at ein sterk personkamp kan væra splittande for partiet.

Abid Raja vurderer å ikkje stille som leiar i Venstre. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Han seier ein slik kamp vil kunne skape så djupe sår at det er vanskeleg for partiet å vinne tilbake tilliten til veljarane. Han ynskjer heller å bygge bruer innanfor partiet.

– Viss du ikkje ynskjer ein opprivande leiarkamp, hadde det ikkje vore like greitt å utelukke at du stiller som leiar?

– Det kan du seie. Samtidig så trur eg det er rundt halvparten av partiet som ynskjer at eg stiller som leiar, forklarer han, og seier at han treng refleksjonstid før han tek avgjerda.

Melby svarer etter ferien

I mai kunngjorde klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at han ynskjer å bli leiar i partiet.

Klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn (V), ynskjer å bli ny leiar av Venstre. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Så langt er det ingen andre som har meldt seg som kandidatar, men fleire er trekte fram som moglege.

Venstreprofil og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby seier ho må bruke sommaren på å vurdera om ho ynskjer å stille til val som partileiar.

– Eg håper eg vert trudd på når eg seie at eg sia 13. mars stort sett har konsentrert meg om norske skuleelevar og barnehagebarn, sa Melby i eit lengre portrettintervju med NRK før sommaren.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby gir sitt svar til valkomiteen etter sumaren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I intervjuet, som skal gå på NRK P2 seinare i sommar, fortel Melby at ho har brukt lite tid elles til å tenkje på Venstre og leiarkamp.

– Men du har tid nå?

– Ja, så da kan eg kanskje bruke sommaren på det, og gi mitt svar til valkomiteen etter ferien, svara ho.

Melby har styrka sitt potensielle kandidatur gjennom våren, etter at ho tok over ministerposten i midten av mars.

– Eg trur det er mange som får vist ulike sider av seg sjølv når ein får prøvd seg i nye roller, så eg er veldig glad dersom folk opplever at det ha vore på ein positiv måte.

Næringsminister Iselin Nybø har også vore peika ut som ein leiarkandidat av hennar eiga fylkeslag, og har sagt til valkomiteen at ho kan bidra viss det dei ynskjer det.

Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

– Det er mange som kan gjere den jobben, og ulike folk har ulike preferansar. Men eg meiner at det skal vere saklege og ryddige meiningsutvekslingar, seier ho om tida fram mot valet av leiar.