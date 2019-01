I går kom det fram at forslaget om endringer i abortloven var lagt bort i regjeringsforhandlingene. Men KrF skal ha fått gjennomslag for innstramminger når det gjelder fosterreduksjon.

Det har fått flere i Venstre til å true med å stemme ned hele regjeringsplattformen.

Amanda Haugnes Rygg er en av dem som mener hele regjeringsplattformen må ryke, dersom det blir endring i abortloven. Hun er leder av Liberale studenter og har stemmerett når Venstres landsstyre torsdag skal stemme over samarbeidsavtalen med KrF, Høyre og Frp.

– Jeg må lytte til det medlemmene våre har sagt i studentorganisasjonen, hvor flertallet ser ut til å mene at dette kan vi ikke gå med på. Derfor må jeg stemme nei, sier Haugnes Rygg.

Frykter tvillingaborter

Haugnes Rygg synes det er synd at KrF velger å prioritere et gjennomslag som både begrenser kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og i tillegg sannsynligvis fører til flere aborter, fordi de som ikke lenger kan fjerne kun ett foster lenger vil ende opp med å fjerne begge tvillingene i stedet.

Haugnes Rygg mener Venstre, som et liberalt parti, absolutt ikke bør godta en slik endring i abortloven.

– Uavhengig av hva man tenker om fosterreduksjon selv, så er det viktig at det er kvinnen selv som får bestemme og ikke staten.

Også Ingvild Wetrhus Thorsvik, varaordfører i Mandal vurderer å stemme mot regjeringsplattformen.

– Jeg håper at det ikke stemmer at de har blitt enige om å begrense muligheten til tvillingabort. Det ligger så dypt forankret i vår ideologi at vi skal sikre enkeltindividets rettigheter at jeg mener dette er noe vi ikke kan gå på akkord med, sier Wetrhus Thorsvik.

Også flere andre Venstre-politikere NRK har vært i kontakt med, sier de vil stemme mot regjeringsplattformen dersom abortloven blir endret.

Usikker på konklusjonen

Det var leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, som først sa at han ville stemme mot dersom det blir endringer i abortloven. Og han gjentok dette i Politisk kvarter torsdag.

Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark Persen, mener partiet ikke kan godta at abortloven røres. Du trenger javascript for å se video. Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark Persen, mener partiet ikke kan godta at abortloven røres.

Leder i Agder Venstre, Petter Natanael Toldnæs, tror mange ville følge Hansmark ved en endring.

– Abortsaken har stor betydning for Venstre. Jeg tror Sondre Hansmark kan få følge av flere dersom det blir lagt opp til at det skal være en innskrenking av kvinners rettigheter.

– Hva vil du stemme selv?

– Det vil være mildt sagt krevende. Men jeg forbeholder meg retten til å lese hva de har blitt enig om, før jeg konkluderer.