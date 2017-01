Venstre: Statsråden har handlet rett

– Bakgrunnen for at vi er i den situasjonen vi er i dag er at rovdyrpolitikken virker. Tapstall på husdyr går ned og bestandstallene har gått opp. Derfor kan vi ha en noe høyere bestand enn det bestandsmålet vi har satt uten at det fører til skade, sa leder i Engeri og miljøkomiteen på Stortinget Ola Elvestuen (V) fra Stortingets talerstol i dag.

Tirsdag debatteres ulvesaken nok en gang i Stortinget – og statsråd Vidar Helgesen må stå skolerett.

– Kan ikke endre loven

I går sa Jan Henrik Fredriksen (Frp) til NRK at de ville at frykt skal telle mer for om en kan felle ulv. Men Elvestuen sier noe slikt vil innebære en lovendring.

– De kan ikke endre tolkningen til at en bekymring plutselig gjør at ulv er farlig. Da må de endre innholdet i loven – og DET er det ikke rom for her.

Fakta om den siste ulvestriden Ekspandér faktaboks Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.

Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.

Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.

Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.

Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt, ifølge lovavdelingen.

Regjeringens vedtak har møtt sterk kritikk, spesielt fra Hedmark. Kritikerne mener lovavdelingens vurdering er for snever og ikke forholder seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser. De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.

Kilde: NTB

– ​Manglende evne til å følge opp

De fire partiene som står bak rovviltforliket (H, Frp, Ap og KrF) leverte tirsdag morgen et felles forslag som de mener vil få skape ro i ulvesaken. I dag langet Terje Aasland (Ap) ut mot regjeringen:

– Vi mener at vi har sett en regjering som har hatt manglende evne og vilje til å følge opp Stortingets vedtak. Det viktigste for oss er at vi har en forvaltning alle kan ha tillit til. Det har blitt en kaotisk situasjon.

– Når folk slutter med sau i ulvesonen hva skjer da - går tapstallene opp eller ned? Det er et selvinnlysende svar og kan ikke brukes som argument i denne saken. Hans Olav Syversen (KrF)

Krfs Hans Olav Syversen påpeker at det er en «interessant sirkeldiskusjon som nå pågår i ulvedebatten.»

– Når folk slutter med sau i ulvesonen hva skjer da - går tapstallene opp eller ned? Det er et selvinnlysende svar og kan ikke brukes som argument i denne saken.