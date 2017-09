Venstre: – Grønnere og rausere

Venstre-leder Trine Skei Grande sier at barnas fremtid er det viktigste. – Vårt viktigste valgløfte er å sikre alle barna gode lærere som har tid til dem i klasserommet, sier Grande og sier at Venstre vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring for alltid. – Venstre vil ha en grønnere og rausere politikk med Erna Solberg som statsminister, fordi det er best for barna.