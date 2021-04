Dermed fulgte Venstre ønsket til klima- og miljøminister og nestleder Sveinung Rotevatn, som også har ledet programkomiteen.

– Det er et ganske stort steg for partiet, men jeg tror tiden er inne. Vi har rett og slett ikke tro på at det er god butikk eller bra for klimaet at vi skal utforske stadig mer fjerntliggende havområder for mer og mer kompliserte ressurser, sa Rotevatn til NTB tirsdag.

– Vi vet at dette er et forslag som Høyre, Ap, Sp og Frp er uenige i. Men Venstre har fått gjennomslag i klima og olje-saker i møte med Høyre tidligere. Det blir også spennende å se hva KrF avgjør, forteller Rotevatn til NRK.

klima- og miljøminister og nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

På KrFs landsmøte den 29. april skal også de ta stilling til om partiet skal si nei til alle tildelinger av oljelisenser i nye områder.

Rotevatn sier imidlertid at de vil være åpne for forhandlinger på punktet, om dagens regjeringssamarbeid fortsetter.

– Det er lenge siden Venstre har stilt noe ultimatum, for det legger ikke opp til et godt samarbeid. Nå har vi tatt et viktig standpunkt for å få ned utslipp, som vi står sterkt med, forteller han.

Høyre: Nytt leteareal er viktig

Olje- og energiminister og nestleder i Høyre, Tina Bru, sier til NRK at hun mener tilgang på nytt leteareal er viktig for å beholde arbeidsplasser, aktivitet og verdiskaping.

Olje- og energiminister og nestleder i Høyre, Tina Bru. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dette er en helt sentral del av regjeringens oljepolitikk og Høyre vil også fremover være garantisten for stabile og forutsigbare rammevilkår for olje- og gassnæringen.

Bru legger til at hun synes Høyre samarbeider godt med Venstre om disse spørsmålene i regjeringen, og at de tidligere har funnet gode løsninger sammen for å kutte utslipp, men ikke utvikling.

Går inn for vindkraft

Venstres landsmøte vedtok også at de går inn for vindkraft både på land og til havs, samt at partiet ønsker å bygge flere kraftkabler til Europa og elektrifisere norsk sokkel.

Venstre går en tøff valgkamp i møte, med støtte fra kun 2,9 prosent av velgerne på NRKs supermåling denne uken.

På landsmøtet er det derfor viktig at de klarer å skape et samlet parti, i stand til å bikke over sperregrensen.