Venstre og KrF: Respekterer Frps avgjørelse

– Jeg har full respekt for at Frp i dag har tatt en beslutning om å gå ut av regjeringen. Venstre vil fortsette i en mindretallsregjering med Høyre og KrF som baserer seg på dagens regjeringsplattform, som vi også vet Frp har sluttet seg til, sa Venstre-leder Trine Skei Grande på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

På en hasteinnkalt pressekonferanse klokken 13.30 i dag, ble det klart at Fremskrittspartiet forlater regjeringen.

– Jeg tok Frp inn i regjering, nå tar jeg Frp ut igjen. Jeg gjør det fordi det er det eneste riktige å gjøre. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa Frp-leder Siv Jensen.

– Avstanden mellom noen av partiene i regjering var for stor

Hun skrøt av den første regjeringsperioden, da Frp satt i regjering med Høyre. Etter at regjeringen ble utvidet, først med Venstre og så med KrF, mener Jensen regjeringens politikk er blitt retningsløs og grå, og at gjennomslagene til Frp ikke har oppveid tapene.

På spørsmål om det var en feilvurdering å utvide regjeringen med to partier, svarer Jensen:

– Det var et ærlig forsøk, men jeg tror vi må erkjenne at avstanden mellom noen av partiene i regjering var for stor til at dette kunne bli vellykket.

EXIT: Frp-leder Siv Jensen gjorde det klart at hun nå tar Fremskrittspartiet ut av regjeringen. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Skei Grande: – Barns frihet viktigst

Det var hjemhentingen av en 29 år gammel terrorsiktet kvinne fra Syria og hennes to barn som fikk begeret til å renne over for Frp og førte til mandagens avgjørelse. Skei Grande mener beslutningen om hjemhenting var riktig, og sto ved det under pressekonferansen sin.

– For Venstre er barns frihet og det å bli vurdert som egne individ, viktigst – selv om det medfører at vi går fra flertallsregjering til mindretallsregjering, sa hun.

Hun sa at Venstre og Frp, sammen med de to andre samarbeidspartiene, fått til mye sammen i flertallsregjering og benyttet anledningen til å takke Siv Jensen for det nære samarbeidet.

– Siv har vært en god finansminister for landet og en finansminister som har vært opptatt av helheten i regjeringssamarbeidet. Jeg ser fremover til at vi skal samarbeide videre, selv om våre roller blir ganske endret, sa Skei Grande.

KrF: Frp har mye å være fornøyd med

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier også at han respekterer Siv Jensens avgjørelse.

– Frp har mye å være fornøyd med etter mange år i regjering. Sammen har vi gjennomført mange viktige saker for landet vårt. Siv Jensen har valgt å trekke Frp ut av regjering. Det er en avgjørelse jeg respekterer, sier Ropstad til NRK.

På en pressekonferanse mandag står også KrF-lederen ved at det var riktig å hente IS-kvinnen og barna hennes til Norge.

– Vi mente det var riktig og viktig at Norge fattet beslutningen om å hente barna hjem, men også moren for å kunne straffeforfølge henne. At Frp og Siv Jensen i dag har kommet frem til at konsekvensen av det er at de trekker seg ut av regjering tar jeg til etterretning, sa Ropstad.

Han sier han har samarbeidet godt med Siv Jensen i regjering og ser frem til et konstruktivt samarbeid med Frp i deres rolle fra Stortinget.

Ropstad ledet KrF inn i Solberg-regjeringen for ett år siden, etter en dragkamp om KrFs veivalg. Han understreker at KrF fortsetter i regjeringen etter Frp-exiten.

– Vi er fornøyde med våre gjennomslag etter ett år i regjering og har fremdeles mye ugjort, sier han og legger til:

– Derfor kommer vi til å gå i samtaler med Høyre og Venstre om en videre sentrum-høyre-regjering som vi mener vil styre landet på en god måte.