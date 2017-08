Hvorvidt «norske verdier» er truet og hva som truer dem er sentrale spørsmål i den siste ukas verdidebatt.

«Felles arenaer forvitrer. Da Linda og jeg vokste opp, og vi er ikke urgamle, så alle barne-TV på NRK, og førstegangstjenesten var reell for all norsk ungdom», var blant påstandene fra Sp-nestleder Ola Borten Moe (Sp) og statsråd Linda Helleland (H) i en sak i VG søndag.

Venstres Sveinung Rotevatn karakteriserer dette utspillet som «fryktelig banalt».

Rotevatn anklager sine politikerkolleger for å prøve å «trykke på nostalgiske knapper» for å unngå å diskutere «faktiske politiske uenigheter, som EØS eller innvandring».

– La oss nå diskutere det da, og ikke bare snakke om vafler og barne-TV, sier han.

Ola Borten Moe (Sp) svarer med å anklage Rotevatn for å «fordumme debatten».

– Jeg tør minne Rotevatn om at den gangen Venstre var et stort og til dels statsbærende parti, så var det fordi man nettopp hadde hånd om det nasjonale og en klar plan for hva samfunnet skal være i framtida. Den planen mangler åpenbart i dag, sier Borten Moe.

– Når de snakker om barne-TV og k-en i KRLE, kan ikke det sees på som et bilde på at et felles sted å møtes er viktig? ble Rotevatn spurt av programlederen i Dagsnytt atten. torsdag

– Poenget er jo at dette ikke er politikk, svarte Rotevatn, som understreket at ingen legger fram politikk som skal ta oss tilbake til å se barne-TV samtidig, «for det er ingen som vil det», ifølge Rotevatn.

Venstres Sveinung Rotevatn sier han gjerne vil diskutere norske verdier, men at debatten da må handle om «noe annet enn Borten Moes lengsel etter statskirka». Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Borten Moe: – Vi har en enorm innvandring som utfordrer oss

I et intervju med NRK torsdag uttalte Borten Moes partikollega Aisha Bhatti (Sp) at verdidebatten gjør innvandrere til syndebukker og gir næring til fremmedfrykt.

Rotevatn mener også at mange kobler innvandringsspørsmål med verdidebatten.

– Det jeg oppfatter at mange egentlig vil diskutere, uten å si det høyt, er innvandring, sier Rotevatn.

Både Borten Moe og innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (FrP), trekker fram nettopp innvandring som en utfordring for norske verdier.

– Vi har en enorm innvandring som utfordrer oss på andre måter enn tidligere. Det må vi selvsagt også diskutere, sier Borten Moe.