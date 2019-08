Det er knyttet stor spenning til morgendagens landsstyremøte i Frp.

Partiledelsen skal legge fram hvor langt de er kommet i forhandlingene med regjeringspartiene, etter at landsstyret før sommeren la frem seks krav til videre regjeringsdeltakelse.

Partiets stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen sa fredag til Nordlys at Troms og Finnmark Frp krever en bompengefri E8 inn til Tromsø. Hvis ikke kommer til å stemme nei til videre deltakelse.

– Det er viktig at Høyre, KrF og særlig Venstre forstår at det må komme en løsning på bompengesaken. Det må skje raskt, sier Amundsen til NRK lørdag.

Må inkludere Nord-Norge

Amundsen sier han er lei av politisk spill, og løsningen må innebære en satsing i Nord-Norge og bompengefri E8.

ØNSKER EN LØSNING: Per-Willy Amundsen mener at partiet nå må finne en løsning på bompengestriden. Foto: Torstein Bøe / NPK

Han sier utspillet først og fremst er en tydelig melding til partiets forhandlingspartnere, og trekker særlig frem Venstre.

– Det ser sånn ut, særlig gjennom media, at noen Venstre-politikere ikke gjør noe annet enn å sabotere disse forhandlingene, og det er trist, sier Amundsen. Han mener alle de fire partiene taper på bompenge-problematikken for hver dag som går.

– Nå må vi ha en løsning.

Kan kutte

Venstre-leder Trine Skei Grande sier E8-prosjektet har vært en utfordring for alle regjeringspartiene, og innrømmer at det er en av de strekningene de kan kutte bompenger i.

– Fordi det ikke påvirker miljøet, så det er en ren prioriteringssak økonomisk, sier hun.

Lørdag gjorde statsminister Erna Solberg det klart at alle de fire partiene må være villige til å strekke seg langt.

Samtidig sier Venstres statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn til NTB at det er uaktuelt med tiltak som fører til økt trafikk og utslipp i byene.

– Tvert imot går Venstre til valg på å bygge ut mer kollektivtrafikk og å senke billettprisene. Det er vår prioritet nummer én, både i byene og nasjonalt, sier han.

Uklart hvordan Venstre stiller seg

Etter det NRK forstår skal Venstre i løpet av helgen avklare om de er fult ut enig i planen som skal legges fram på FrP-møtet søndag.

Ifølge NRKs opplysninger er hovedgrepet i bompengepakken å skalere ned byvekstavtalene for å redusere bompengepresset. Samtidig skal økte statlige midler bidra til kollektivsatsningen.

Frp får, etter det NRK forstår, ikke fullt gjennomslag for kravene landsstyret stilte.

Ikke ute etter å sabotere

Venstres nestleder og stortingsrepresentant, Abid Raja, var lørdag ettermiddag i Pride-tog i Drammen, og tok seg ikke nevneverdig nær av kritikken fra Amundsen.

– Jeg skulle helst sett at disse småsure Frp-erne heller var her og tok del i dette mangfoldet, sier han, og legger til at Venstre ikke er ute etter å sabotere for regjeringen.

– Tvert imot, vi er jo ekstremt samarbeidsvillige. Vi står jo fast på den Granavoldplattformen vi ble enig om i januar. Det var jo Frp som jublet mest over den plattformen, sier han.

– Venstre har ikke noen grunn til å gå ut av regjering.