Venstre-krav: Betydelig mer til kollektivtransport

Ett av kravene til Venstre er at det må bli brukt betydelig mer penger på kollektivtransport enn det den første skissen (se fakta) legger opp til, får NRK opplyst.

Samtidig sier flere Venstre-kilder at det ikke hjelper med ytterligere penger til kollektivtrafikk hvis det blir tilsvarende kutt i bompengene. Venstre-kilder frykter da at resultatet blir en økning i biltrafikken.

Fakta om bompengeskissen Ekspandér faktaboks * Skissen har en samlet ramme på over 21 milliarder kroner over ti år, ifølge NRK. * Av dette går 10 milliarder kroner til å øke statens finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent. I tillegg går 7 milliarder kroner til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter for at bomstasjonene kan tas bort tidligere enn planlagt. 4 milliarder kroner skal gå til økt satsing på kollektivtrafikk, skriver VG. * Pengene kommer i tillegg til tiltak som fra før ligger i regjeringserklæringen, som skattefradrag på bompenger, skriver VG. * Kilder i et regjeringsparti opplyser også til avisa at økningen i statlig finansiering av storbypakkene fordeles med 10 prosent i bompengereduksjoner og 10 prosent i økte kollektivinvesteringer. * Ifølge NRK skal alle partiene være enige om å øke den statlige andelen til satsing på kollektivtrafikk fra 50 til 70 prosent, noe som utgjør 10 milliarder kroner over like mange år. * Frp har godkjent skissen, men Venstre sier nei. Dermed er det ikke enighet mellom de fire regjeringspartiene om en avtale som kan avslutte bompengeprosessen.

Venstre trenger seier

Venstre er også opptatt av at dersom de skal gå med på betydelige reduksjoner i bompenger, så må de kunne selge inn helheten i avtalen som en stor seier for kollektivsatsingen i byene.

Flere kilder i Frp oppgir at de kan være med på endringer i skissen som har ligget på bordet, dersom det styrker Frps allerede gjennomslag.

Men flere viser til at økte bevilgninger til kollektivtrafikk må kompenseres med like store bompengekutt. Flere Frp-kilder sier at de mener den opprinnelige skissen legger opp til en veldig stor satsing på kollektivtransport, og de skulle gjerne sett at mer penger i stedet ble brukt på å redusere bompenger.

Når Venstre nå vil justere skissen enda mer i retning av kollektivtrafikk, er Frp redde for at bomseieren deres skal bli for liten.

Flere Venstre-kilder har likevel troen på at de kommer til å bli enige om en løsning.

Grande: Ikke tema å forlate regjeringen

Som kultur- og likestillingsminister var Venstre-leder Trine Skei Grande på åpningen av sykkelrittet Ladies Tour of Norway i Halden onsdag kveld.

Der avviste Venstre-lederen at det er aktuelt å gå ut av regjering om de ikke får løst bompengestriden med Frp.

– Når vi sitter i regjering sammen, så må vi bli enige om å legge fram et budsjett. Og det tror jeg vi skal klare, svarer Grande som ikke vil si noe om bompengeskissen.

– Er det et tema å gå ut av regjering?

– Nei.

Grande hevder tonen med Solberg og Jensen fortsatt er god.

– Vi har klart å finne til gode løsninger i denne regjeringen hvert eneste år i hvert eneste budsjett. Der vi sørger for at vi får ned biltrafikken i byene, sørger for bedre kollektivløsninger og der vi også har kuttet bomprosjekter, spesielt i distriktene der det ikke har noen trafikkregulerende målsetting. Den balansen tror jeg vi kan finne igjen, sier Grande til NRK.

Siv Jensen skriver på Facebook at hun har forhandlet ferdig, og nå er ute i marka med familien.

Frp og jeg har forhandlet oss ferdig. Men det er andre ting som er viktig også. Derfor er jeg en tur i marka med familien. Publisert av Siv Jensen Onsdag 21. august 2019

Endret planene

Venstre diskuterte bompengestriden på et gruppemøte onsdag formiddag.

Etter det NRK erfarer, er planen nå at Trine Skei Grande skal ta med seg kravene til de andre partilederne. Erna Solberg kom tirsdag hjem fra Island en dag tidligere enn planlagt for å forhandle videre. Onsdag avbrøt også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad et valgkamparrangement på Sørlandet.