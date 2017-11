Venstre kjempet nobelprisvinneren inn i statsbudsjettet

– Det er hele 15 000 atomvåpen i verden. Å ha en klar plan for nedrustning er viktig, og derfor har vi kjempet gjennom at ICAN international skal få plass i statsbudsjettet for neste år.

Det sier stortingsrepresentant Abid Raja fra Venstre. Han er partiets medlem i forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, og det de har kjempet gjennom er at blant annet nobelprisvinner ICAN international skal ha to millioner kroner i øremerkede midler neste år.

Raja: – Retter opp tidligere feil

Det er, ifølge Raja, blant annet på grunn av organisasjonens internasjonale innsats mot atomvåpen og innsatsen for å få gjennom FN-traktaten om forbud mot atomvåpen.

– De skulle vært i statsbudsjettet hvert eneste år i utgangspunktet, men nå har vi rettet opp i den feilen. At Norge nå støtter opp under dette arbeidet økonomisk vil være et signal om at Norge faktisk ønsker en aktiv nedrustning, sier Raja.

Daværende utenriksminister Børge Brende (H) var ikke imponert over FN-traktaten mot atomvåpen. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Da det ble klart at Nobel fredspris i år skulle gå til ICAN, sa daværende utenriksminister Børge Brende at forbudstraktaten var et slag i luften og et klart veivalg mot populisme og enkle løsninger på komplekse problemer.

Samtidig er det et faktum at ICAN fikk statsstøtte frem til 2015. Da besluttet regjeringspartiene at denne støtten skulle opphøre med det resultat at ICAN måtte kutte antall ansatte i sin internasjonale virksomhet med to tredeler.

Nå øyner organisasjonen håp om mer aktivitet.

– Vi er veldig stolte av Venstre som har jobbet hardt for å reversere regjeringens kutt til fredsprisvinneren, sier Grethe Østern, styremedlem i ICAN fra Norsk Folkehjelp.

Hun sier det var dramatisk da støtten ble kuttet fra rundt seks millioner kroner i året til null i 2015.

– Dette gir oss et betydelig løft etter at vi i to år har overlevd fra måned til måned, sier Østern.

Avviser leggspark til regjeringen

Justispolitisk talsperson Peter Christian Frølich i Høyre sier kuttet den gangen var ett av flere som Høyre og regjeringen mente var fornuftig, men at man må gi og ta i en mindretallsregjering.

– Er dette et leggspark til regjeringen?

– Man kan si at alt regjeringen har vært mot og som vi er for som har kommet med i statsbudsjettet kan tolkes som et leggspark, men Venstre sparker ikke på sin budsjettpartner. Vi driver konstruktivt samarbeid, sier Raja.