Venstre i ekstraordinært gruppemøte om regjeringsforhandlinger

Det bekreftet blant annet nestleder Terje Breivik på vei inn i møtet.

Stortingsgruppen blir orientert bare noen timer før Grande skal møte partiets sentralstyre fredag ettermiddag og landsstyre i helgen.

I løpet av helgen skal Venstre-lederen redegjøre for status i regjeringssonderingene og gi sitt råd om hva partiet bør gjøre.

Motstridende råd fra grasrota

I sonderingsprosessen har partiledelsen besøkt rundt 50 av Venstres lokallag, og det har vært delte meninger på om partiet skal gå inn i, eller stå utenfor, regjering.

– I Bergen Venstre er det et flertall som ønsker å gå i forhandlinger. Hva som blir utfallet er umulig å si, og det er helt nødvendig at Venstre får gjennomslag for sin politikk, var beskjeden nestleder Ola Elvestuen fikk da han var i Bergen.

Andre venstrefolk sier de frykter at distrikts-Venstre vil forsvinne hvis partiet går i regjering.

– Jeg er klart motstander av å gå inn i regjering, sier Venstre-ordfører i Bø i Telemark. Dersom vi går i regjering, blir vi en mindretallsregjering som må forsvare regjeringas politikk utad. Det trenger vi ikke, sa Venstre-ordfører Olav Kasland i Bø i Telemark til NRK i begynnelsen av denne uken.

Venter bikkjeslagsmål

Samfunnsredaktør Berit Aalborg i Vårt Land tror spørsmålet om å gå i forhandlinger kommer til å utløse et realt bikkjeslagsmål.

– Det er store rivninger i Venstre på dette punktet. Det er stor forskjell fra det sentrale miljøet i Oslo og Akershus hvor mange er positive til å gå inn i regjering og deler av Distrikts-Norge, sier Aalborg.

Hun sier en del i distriktene er fortvilet fordi man sitter i posisjon hvor man ønsker å sondere med Frp.

– «Det snakkes om en mørning i forhold til Frp, men vi har ikke mørnet i forhold til Frp», sa et Venstre-medlem fra distriktene treffende, sier Aalborg.

NRKs kommentator Lars Nehru Sand tror det er flere som er for å gå i regjering enn de som er imot. Han mener støyen mye kommer av at de som er imot nå høylytt sier ifra før møtet. Men splittelsene er der, og han ser et skille i hvor de står i forhold til når medlemmene har kommet til.

– De som meldte seg inn i Lars Sponheims Venstre og drev valgkamp mot Frp, er på den ene siden – mens de som er kommet til de siste årene i Trine Skei Grandes Venstre ser annerledes på den borgerlige siden og Frp, sier han.