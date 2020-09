Første april i 2017 stemte Venstres landsmøte, med daværende partileder Trine Skei Grande i spissen, nei til å gå inn for norsk medlemskap i EU.

I går, lørdag, overtok Guri Melby som partileder. Og nå har partiet gjort helomvending om EU. Søndag stemte landsmøte at partiet i sitt prinsipprogram skal gå inn for å få Norge inn i EU på sikt.

Det presiseres at medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemning. Venstres folkevalgte skal respektere resultatet.

Dette er vedtaket til Venstres prinsipprogram Ekspandér faktaboks Dette er ordlyden om norsk medlemskap i EU som går inn i Venstres prinsipprogram: «Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap, der det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk og tas en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen. Medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemning og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet.» Kilde: Venstres landsmøte

Tordentale fra gamle-sjefen

Det gikk ikke gjennom uten sverdslag. Tidligere Venstreleder og medlem i landsstyret Odd Einar Dørum holdt en regelrett tordentale mot norsk medlemskap i EU. Han mente partiet burde fortsette å omfavne EØS-avtalen, men ikke jobbe for fullt medlemskap.

– Vi skal bygge broer og ikke murer. Jeg er for at EU fins, jeg er mot norsk medlemskap. Jeg er mot at vi skal komme inn i en eurosone som kjører en økonomisk politikk som går mot det landet vi har. Jeg er mot at vi skal bli styrt av en felleseuropeisk sentralbank. Jeg vil ha friheten som ligger i finansinstitusjoner i vårt land, sa Dørum.

Han sa videre at han vedkjente seg EØS-avtalen og at folk skal kunne krysse en landegrense i håp om et bedre liv. Dørum sa også at han kan leve med at partiet skal inn i EU på sikt.

– Bra at EU fins, men jeg ønsker ikke norsk medlemskap. Jeg ønsker EØS-avtalen, sa den gamle partikjempen.

MOT EU: Odd Einar Dørum sa klart nei til EU og ja til EØS-avtalen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Det fikk de to nåværende nestlederne til å melde seg på. Både Abid Raja og Sveinung Rotevatn gikk i tur og orden på talerstolen for å be landsmøte stemme for EU-medlemskap.

Rotevatn fortalte blant annet at han, som klima- og miljøminister, bruker mye tid på å lobbyere hos EU i Brussel. Årsaken er at 80 prosent av den klimalovgivningen Norge må følge, blir vedtatt der.

– Når jeg er ferdig med å lobbyere overfor de andre klima- og miljøministrene i Brussel, så må jeg gå på gangen. Da skal de ta avgjørelser. Det synes jeg er litt nedverdigende. Ikke for meg personlig, men for landet jeg representerer, sa Rotevatn før han avsluttet:

– Norge er ikke et PR-byrå eller et miniputtland. Norge ville vært den åttende største økonomien i EU. Det er ni land i EU som har mindre befolkning enn Norge. La oss si ja, la oss ta plass ved Europas viktigste møtebord med våre nærmeste naboer og gode allierte.

FOR EU: Sveinung Rotevatn vil at Venstre skal jobbe for å få Norge inn i EU. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Til slutt tok også nyvalgt partileder Guri Melby ordet for å mane landsstyret til å stemme for norsk medlemskap i EU.

– Jeg tror at for mange i min generasjon venstrefolk er det naturlig at Norge skal bidra som fullverdig medlem i den unionen som har gjort så mye for frihet, fred og velferdsvekst i Europa. Det er usikre tider i verden. Midt i det står EU som vårt nærmeste verdifellesskap. Dette fellesskapet hører Norge hjemme i. I tillegg tar EU en hovedrolle i å løse klimakrisen, det som er Venstres hovedsak, sa Melby.

Hun ba landsmøtet stemme for en tekst i prinsipprogrammet som tydelig sier at Norge bør være en del av EU.

– På tide å ta av selvpålagt EU-munnkurv

Hun fikk støtte av flertallet på landsmøtet.

– Det er på tide å ta av seg den selvpålagte EU-munnkurven vi har gått med altfor lenge, sa Petter Toldnæs i sentralstyret til landsmøtet.

Han sa han ønsket seg et Europa som står sammen for å løse de store og globale utfordringene.

–Jeg ønsker meg et Norge som gjør EU bedre. Tiden er inne for å gjøre som våre liberale søsterpartier i Europa. At vi får en hånd på rattet og at Venstre sier et klart ja til EU, sa Toldnæs.

Landsstyret stemte for

Allerede 20. juni i år stemte landsstyret i Venstre for at partiet skal si ja til norsk EU-medlemskap på sikt.

– Mindretallet ønsket å beholde EØS-avtalen. Jeg opplever at vi står samlet i Venstre rundt betydningen av internasjonalt samarbeid for å løse verdens store utfordringer og slik dette forslaget er formulert kan vi samle folk med ulike syn bak dette vedtaket, sa næringsminister og leder i Venstres programkomite Iselin Nybø på partiets hjemmesider den gangen.