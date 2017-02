Wenche Stensvold (41) var sykepleierstudent da hun fikk akutt leukemi. Den tidligere proffsyklisten har hatt kreft seks ganger. For å bli frisk, trengte hun blod fra blodgivere. Mye blod.

Wenche Stensvold oppfordrer alle som kan til å gi blod. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Det er jo helt fantastisk at 375 personer har vært involvert for at jeg skulle få leve, sier Stensvold. Hun er ambassadør for Blodbanken i Oslo, og stiller gjerne opp for å rekruttere flere blodgivere.

Blodet kom med buss

Men, selv om blod kan redde liv, er det ingen selvfølge at det er tilgjengelig. Stensvold forteller om et julebesøk i hjembyen Kristiansund. Hun ble plutselig dårlig, og på sykehuset fant de ut at det var en blodforgiftning. Blodprosenten sank raskt, hun trengte blodoverføring.

– Jeg skulle få blod fra Trondheim, for de hadde ikke egen blodbank i Kristiansund. Det skulle komme med Hurtigruten, men så ble det så dårlig vær at båten ble innstilt, forteller hun.

Blodet kom med buss dagen etter.

– Så jeg fikk blod på julaften, faktisk. Det var en veldig fin julegave, sier Stensvold.

Venstre vil ha «bank-id» for blodbank

Det er helseforetakene som eier blodbankene rundt omkring i landet. Men en registrert blodgiver kan ikke gi blod hvor som helst. Kjetil Kjenseth (V) bruker terroranagrepet 22. juli 2011 som eksempel.

Ketil Kjenseth (V) liker ikke situasjonen for blodforsyning i Norge. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Folk ble oppfordret til å komme og gi blod i Oslo, sier han. Men mange kom forgjeves, fordi de ikke var registrert som blodgiver i hovedstaden.

– De 30 blodbankene er som små, lokale sparebanker som har sine blodgivere. Og de kan ikke gi på tvers, sier Kjenseth.

Nå går Venstre inn for å opprette et nasjonalt blodgiverarkiv, og et giverkort som gjelder i hele landet. Det viktigste er at Norge tar sitt beredskapsansvar på større alvor, heter det i forslaget.

Ute å kjøre

Norge har rundt 100.000 blodgivere, og mangler minst 25.000 for å kunne dekke en krisesituasjon.

– Vi er såpass ute å kjøre når det gjelder mangel på blod, digitalisering og kunnskap, at vi er nødt til å få på plass en nasjonal forvaltning, mener Kjenseth.

Leder i Røde Kors Blodprogram, Tor Ole Bergan, er enig i at beredskapen er for dårlig. Særlig i ferier og rundt høytidene sliter så å si alle blodbankene med å få nok givere. I vinter har influensaen vært et problem.

– Folk møtte ikke opp fordi de var syke, og blodbankene rundt omkring i landet måtte etterlyse friske blodgivere, sier Bergan.