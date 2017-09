Venstre-drama på sperregrensen

Det går mot et voldsomt drama i Det Norske Teatret der Venstre holder sin valgvake.

Venstre har i minuttene etter klokken 21 vippet både over og under sperregrensen

Da de første tallene ble presentert klokken 21, brøt det ut jubel, stønn og nervøs latter.

NRKs prognose klokken 21 ga partiet 4,0 prosent og 7 mandater. Men vipper partiet ned til 3,9 prosent, er kun Trine Skei Grande og Abid Raja inne på Stortinget.

– Det er så enorm forskjell. Dette er så ulidelig spennende at jeg klarer ikke sitte stille eller uttrykke meg ordentlig, smiler Raja.

Selv om stemningen er god, klarer ingen å slippe jubelen helt løs hos Venstre.

– Jeg er veldig positiv, men det er for nærme grensen til at vi kan juble, kommenterer Abid Raja.

Vipper

Venstres mål er enkelt. Er partiet over sperregrensen på 4 prosent, er det suksess. Er partiet under, er det fiasko.

Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet 5,2 prosent.

Venstre balanserer så til de grader på sperregrensen. Da nestleder Ola Elvestuen ble intervjuet klokken 21.20, lå partiet igjen under sperregrensen.

– Dette er ulidelig spennende. Det er umulig å si hvor dette ender. For Venstre er det avgjørende at vi havner over 4 prosent, og det er kanskje avgjørende for om det blir borgerlig flertall eller ikke, sier Ola Elvestuen.

På sperregrensen

På meningsmålingene har partiet vippet både over og under, men på et snitt av alle målingene det siste av året ligger partiet rett under.

– Vi har gjort en formidabel valgkamp, og løftet oss på slutten. Spørsmålet er bare om det er mye nok og tidsnok, sier Elvestuen.

– Det er utrolig deilig om vi blir historiske ved å komme over sperregrensen to ganger på rad, sier Raja spent.

Partioppslutning i hele landet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 51,2 % opptalt PARTI ENDRING STEMMER R Rødt 2,6 + 1,5 1.5 prosentpoeng opp fra 2013 37 332 37332 stemmer SV Sosialistisk Venstreparti 5,9 + 1,9 1.9 prosentpoeng opp fra 2013 86 104 86104 stemmer AP Arbeiderpartiet 27,5 −3,3 3.3 prosentpoeng ned fra 2013 421 234 421234 stemmer SP Senterpartiet 10,2 + 4,7 4.7 prosentpoeng opp fra 2013 172 500 172500 stemmer MDG Miljøpartiet De Grønne 3,3 + 0,5 0.5 prosentpoeng opp fra 2013 49 996 49996 stemmer KRF Kristelig Folkeparti 4,3 −1,3 1.3 prosentpoeng ned fra 2013 69 775 69775 stemmer V Venstre 4,0 −1,2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 56 420 56420 stemmer H Høyre 25,6 −1,2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 375 355 375355 stemmer FRP Fremskrittspartiet 14,7 −1,6 1.6 prosentpoeng ned fra 2013 243 585 243585 stemmer ALLI Alliansen 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 1 882 1882 stemmer HELSE Helsepartiet 0,4 + 0,4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 5 643 5643 stemmer LIBS Liberalistene 0,2 + 0,2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 2 754 2754 stemmer SAMFS Samfunnspartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 56 56 stemmer NKP Norges Kommunistiske Parti 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 147 147 stemmer DEMN Demokratene i Norge 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 2 294 2294 stemmer KRISTNE De Kristne 0,2 −0,4 0.4 prosentpoeng ned fra 2013 5 401 5401 stemmer KYST Kystpartiet 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 1 457 1457 stemmer PIR Piratpartiet 0,1 −0,2 0.2 prosentpoeng ned fra 2013 1 592 1592 stemmer PP Pensjonistpartiet 0,4 0,0 Ingen endring siden 2013 8 447 8447 stemmer BLANKE Blanke 0,6 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 8 590 8590 stemmer FI Feministisk Initiativ 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 425 425 stemmer NML Nordmørslista 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 833 833 stemmer NP Norgespartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 82 82 stemmer VERDI Verdipartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 80 80 stemmer NORDT Nordting 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 23 23 stemmer

Viktige mandater

Er partiet over sperregrensen, får de utjevningsmandater.

Venstre har i dag 5 av 9 mandater som utjevning.

NRK bruker prognosen som Valgdirektoratet regner ut fra klokka 21. Prognose er en spådom for sluttresultatet.

Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Spent Dørum

Venstre-veteran Odd Einar Dørum påpeker at Venstre har havnet over og under sperregrensen ved annethvert valg de siste årene.

– Havner vi over sperregrensen har vi brutt en barriere. Men dette er så jevnt at vi ikke kan være sikre når prognosene foreligger. Det blir som i gamle dager, vi må vente til opptellingen, sa Venstre-veteran Odd Einar Dørum til NRK tidligere på kvelden.