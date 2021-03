Venninne om IS-kvinnen: – Blind av kjærlighet

Et av torsdagens vitner var en kvinne som omtales som venn og tidligere kollega av den tiltalte 30-åringen.

Hun beskriver 30-åringen som en positiv og energisk person, som var glad i å tulle på jobb.

– Jeg kan ikke huske at jeg oppfattet henne som ekstremist. Vi hadde aldri noen diskusjoner om religion. Det var ikke så mye tid til prating på jobb, og vi møttes ikke privat, sier hun.

Vitnet forteller at hun ikke visste noe om at venninnen skulle reise til Syria. Hun sier hun ble sjokkert da hun fikk vite det.

– Hadde jeg visst det, hadde jeg prøvd å stoppe henne, sier hun.

Kvinnen har sittet i varetekt siden hun landet på norsk jord. Hun ble løslatt kort tid før rettssaken startet. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Uvitende eller naiv

Ifølge vitnet var det den tiltalte kvinnen som tok kontakt med vennene sine i Norge. Det skal ikke ha vært mye informasjon om hva hun gjorde og hvordan hun hadde det.

– Det meste har jeg hørt fra andre som har hatt bedre kontakt med henne. Jeg har ikke fått vite fra henne direkte at hun reiste fordi hun var forelsket, men andre har beskrevet henne som blind av kjærlighet, at hun reiste på grunn av mannen sin, sier hun.

Kvinnen har selv forklart at hun reiste til Syria for å være sammen med fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som hun giftet seg med før avreise.

Den tiltalte 30-åringen var gift med fremmedkrigeren Bastian Vasquez, og fikk en sønn med ham. Vasquez døde i Syria i 2015. Foto: Interpol / PRESS

Hun fortalte at livet i Syria ble annerledes enn hun hadde sett for seg. I sin forklaring fortalte hun om grov vold, overgrep, tvang og streng sosial kontroll.

Vitnet sier hun fikk samme inntrykk gjennom meldingene hun fikk av tiltalte.

– Jeg opplevde henne som uvitende eller naiv. Det virket som hun var kontrollert av mannen sin, fra det jeg husker. Hun uttrykte at hun var redd, at hun ikke kunne si det hun ville. Hun slettet ofte meldinger, sier hun.

– Synd

Vitnet sier hun aldri hadde hørt om Vasquez før han ble omtalt i media.

– Vi snakket om at det var synd at hun endte opp slik. Hennes liv og oppfatninger var så langt fra hva jeg er og står for. Det virket ikke som om vi hadde så mye å prate om, sier vitnet.

30-åringens forsvarere mener hun ikke kan dømmes for deltakelse i IS, blant annet fordi hun ble holdt igjen mot sin vilje. Hun hevder oppholdet i Syria bare var frivillig de første månedene.

– Vi mener det er viktig at målet med reisen var ektemannen, forelskelsen og å være sammen ham. Vi har sett at hun henvender seg til andre for å søke om tillatelse til å komme hjem, men at hun får avslag og blir satt i en tvangssituasjon, sa forsvarer Nils Christian Nordus til NRK onsdag.

Nils Christian Nordhus forsvarer 30-åringen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Påtalemyndigheten mener hun må ha visst hva hun gikk til, og at hun har deltatt i terrorganisasjonen ved å legge til rette for at ektefellene kunne delta i væpnet kamp.

Onsdag forklarte kvinnen seg om den lange kampen for å komme seg ut av de IS-komtrollerte områdene i Syria. Hun giftet seg på ny to ganger etter at Vasquez døde, og flyttet mellom et titalls forskjellige steder før hun havnet i flyktingleiren Al Hol.

Venninnen som vitnet i dag forteller at hun også fikk vite at kvinnen forsøkte å skaffe seg et nødpass for å komme seg ut av Syria.

– Jeg tenkte at hun selv hadde tatt valget med å reise dit. Da er det konsekvenser, sier hun.

Kvinnen ble hentet ut av flyktningleiren i januar 2020, og pågrepet ved ankomst i Norge.

I ettertid har hun sagt at hun tar avstand fra IS, og at hun har sluttet å bruke klær med religiøs tilknytning.