Venn av drapsofferet: Får ikke kontantteorien til å gå opp

Vennen sier til NRK at det stemmer at 24-åringen hadde hatt en «ganske betydelig» fortjeneste på kjøp og salg av kryptovalutaen bitcoin, men mener det høres usannsynlig ut at deler av dette ble oppbevart hjemme i leiligheten på Majorstua i Oslo.

– At han oppbevarte penger hjemme høres veldig rart og feil ut, sier vennen til NRK.

TV 2 meldte onsdag kveld at politiet har mottatt tips om at det skal ha blitt oppbevart penger i leiligheten. Beløpet skal ha blitt oppbevart i kontanter, og ifølge TV 2 skal flere i 24-åringens omgangskrets skal ha kjent til uttakene.

Kameraten reagerer

Ifølge vennen NRK har snakket med, skal 24-åringen ha kjøpt seg inn tidlig og solgt seg ut på et «perfekt tidspunkt». Pengene skal ha blitt satt på en vanlig sparekonto, forklarer vennen.

– Jeg reagerer litt på at folk sier det var kjent at han hadde mye penger og kontanter. Det er ikke slik jeg oppfatter det. Dette var ikke noe han snakket om. Jeg ser på det som usannsynlig, sier vennen til NRK.

Kilder i 24-åringens omgangskrets sier det samme til VG.

– De nærmeste visste at han hadde tjent betydelige summer på bitcoin, men ingen av de han bodde med var så vidt jeg vet klar over at han hadde tatt ut et beløp den siste tiden, sier en venn til VG.

Les også: Slik jobber politiet for å løse drapsmysteriet

Ett av sporene til politiet

Torsdag ettermiddag sier politiet til NRK at de er kjent med bitcoin-tipset og at det har blitt gjort undersøkelser rundt det.

VET MER: Politiinspektør Grete Metlid sier til NRK at politiet nå har «betraktelig» mer informasjon om leiligheten nå enn da etterforskningen startet opp. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Hva resultatet av dette er kan vi ikke si noe om. Dette er én av de tingene vi ser på. Det er rekke andre ting også, sier politiinspektør Grete Metlid til NRK.

Les mer: Ingen mistenkt for knivdrap i nærheten av åstedet

Hun bekrefter at knivranet som skjedde like i nærheten av åstedet mandag morgen ikke er skrevet ut av saken.

– Det er fortsatt sentralt og noe vi jobber med, sier Metlid.

– Stor aktivitet

Kriminalteknikere jobber fremdeles ved åstedet. Metlid sier at politiet nå har «betraktelig» mer informasjon om leiligheten nå enn da etterforskningen startet opp.

Samtidig foregår det tekniske undersøkelser og innhenting av informasjon.

– Det er fortsatt veldig stor aktivitet. Det er en bredt anlagt etterforskning, sier hun til NRK.

NRK har kontaktet Peder Morset, bistandsadvokaten til familien. Han kan ikke svare på spørsmål om penger.

– Alle opplysninger som gjelder saken henviser jeg til politiet, sier han.

Morset sier at han er i en innledende fase i arbeidet som bistandsadvokat for familien, og etter hvert vil få saksdokumenter av politiet. Han vet verken hva som skjer eller hvordan politiet jobber nå.