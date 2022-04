– Jeg hadde aldri gått fra hunden min. Derfor ingen tilfluktsrom på meg om det verst tenkelig skulle skje. Helt uaktuelt, skriver hundeeier Mailen Mikkelsen i en kommentar på NOAHs Facebook-innlegg.

Til NRK forteller Mailen at hun ikke visste at det ikke var lov, men at hun hadde hørt rykter om det kunne være slik.

– Det vi ser i Ukraina, der folk tar med seg kjæledyrene sine i tilfluktsrom, er ikke lov i Norge, sier veterinær og leder i NOAH for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

I Norge er det ikke mulig å ta med dyr i tilfluktsrom, skriver Sivilforsvaret på sine hjemmesider.

– Dette har jo vært kjent kunnskap hele tiden, men det er ikke noe du tenker på i et samfunn i fredstid, forteller Martinsen.

En hund med bandasjert pote sover i Kharkiv-regionen, Ukraina 24. april 2022. Foto: SERHII NUZHNENKO / Reuters

Emosjonell støtte

Dersom det skulle bli en alvorlig situasjon i Norge, der vi blir bedt om å komme oss til et tilfluktsrom, tror Martinsen at det er mange som ikke er klar over at de ikke kan ta med seg kjæledyret dit.

– Dyr er veldig flinke til å gi oss mennesker emosjonell støtte, som er viktig for oss. Kort sagt er dyr og mennesker viktige for hverandre. I krisesituasjoner er det viktig for veldig mange å sørge for at også dyrene er trygge, sier Martinsen.

Et innlegg som NOAH har delt på Facebook, viser stort engasjement rundt temaet.

– Vi har fått en del tilbakemeldinger på sosiale medier. Folk skriver at de heller velger å ta hånd om dyret sitt, fremfor å gå i et tilfluktsrom uten dyret, sier Martinsen.

En kvinne holder rundt en hund etter et missilangrep midt i Odesa, Ukraina, 23. april 2022. Foto: STRINGER / Reuters

Mailen Mikkelsen fra Egersund er tydelig på at hun aldri ville gått fra hunden sin.

Hun forteller at hunden Maja er et viktig familiemedlem og at hun hadde søkt beskyttelse andre steder bare de kan være sammen.

– Maja betyr så mye at jeg hadde nok risikert livet om jeg måtte. Jeg synes det er kjempeviktig at dette blir belyst. Jeg tenker mye på det og det skremmer veldig, sier Mailen Mikkelsen.

Beredskapsplan for dyr i Norge

NOAH mener det er viktig at Norge har en beredskapsplan også for dyrene, som risikerer enorme lidelser ved krig eller andre krisesituasjoner. De har sendt et brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), der de oppfordrer om at dyr også bør være med i vurderingene om beredskap.

– Vi vet jo at det er snakk om at det ikke er nok tilfluktsrom totalt sett i Norge. Dette er faktisk en enda større grunn til å revurdere hvilke beredskapsplaner man har og at folk skal ha mulighet til å ta med seg familiedyr i en krisesituasjon. Altså ikke overlate dem til lidelse og død, sier Martinsen.

Hun mener det bør være kunne være en nærliggende løsning å ha tilfluktsrom med separate seksjoner, som kan ivareta menneskene som for eksempel har allergier.

– Om det da må være separate seksjoner, eller hvordan det løses får være en del av beredskapsvurderingen. Men for oss, og veldig mange andre, er det naturlig at det er steder hvor det er lov å ta med familiedyr, sier hun.

FAMILIEMEDLEMMER: – Det er helt opplagt at dyr er familiemedlemmer, og når man kommer i en krisesituasjon er det klart at man ønsker å ta vare på dem, sier leder i NOAH for dyrs rettigheter, Siri Martinsen. Foto: Privat

Tror mange vil vegre seg

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) har også engasjert seg i saken.

Hun har sendt et spørsmål til justisministeren hvor Thorsvik spør om ministeren vil sørge for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tar med vurderinger for oppholdssted også for dyr i sitt prosjekt om å kartlegge og sette vilkår for sivile beskyttelsestiltak.

Hun mener det er viktig å ha en plan for dette ved en alvorlig krise i Norge. Både for dyrevelferden og dyresikkerheten, men også for sikkerheten rundt mennesket.

– Jeg tror det vil kunne skape en usikkerhet, både for dyrene og menneskene, fordi mange vil vegre seg for faktisk og ta seg til tilfluktsrom hvis de ikke kan ta med seg dyrene sine. Det er jo ikke bare kjæledyr dette gjelder. Vi trenger å sørge for trygge oppholdssteder for gårdsdyr også, som må sikres, sier hun.

Hva hadde du selv gjort om du hadde hatt et kjæledyr?

– Jeg tror ikke jeg hadde klart å forlate hunden min. Jeg hadde nok forsøkt å finne en annen løsning, som til og med kunne satt min egen sikkerhet i risiko, sier Wetrhus Thorsvik.

LANDBRUKSDYR: – Det bør være en egen løsning for landbruksdyr, som også må ha et trygt sted dersom det skulle oppstå en situasjon hvor de trenger beskyttelse mot krig og konsekvensene av det, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V). Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

I sitt svar bekrefter justisminister Emilie Mehl (Sp) at departementet vil be DSB om å også vurdere dyr når de skal gå i gang med arbeidet om sivile beskyttelsestiltak.

Unntak for førerhunder

– DSB har stor forståelse for at enkelte er bekymret for dyra sine, dersom det er nødvendig å gå i et tilfluktsrom i en krise eller krigssituasjon. Men det er slik at tilfluktsrom er primært beregnet for å beskytte mennesker mot våpenvirkninger i krig, forteller seksjonssjef i Sivilforsvarsavdelingen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Jørn Atle Moholdt.

– Jeg synes det er veldig bra at folk undersøker litt om hva som kan beskytte deg og dine hvis det er en krisesituasjon. sier Jørn Atle Moholdt seksjonssjef i Sivilforsvarsavdelingen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Foto: Kai Myhre / DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Han sier at hvis mange skal ha med seg husdyrene sine, vil det kunne gå på bekostning av antall personer som det er plass til i et tilfluktsrom.

– De er trange og kun dimensjonert for seks kvadratmeter per person. Derfor er det ikke tillatt etter DSB sin instruks for bruk av tilfluktsrom å ta med seg dyr, med unntak av førerhunder, sier Moholdt.

Dette er sånn regelverket er, legger han til. Slik er det også i våre naboland, Sverige og Finland.

– Det er jo for og ikke utsette andre mennesker i en krevende situasjon, som for eksempel har allergi, ekstra utfordringer. Med masse dyr så handler det også om hygiene. Når dørene lukkes i et tilfluktsrom så kommer man ikke ut før faren er over, sier han.

Tilfluktsrommene er beregnet til et opphold på seks timer.

Andre måter

– Det er også andre måter å beskytte dyrene på, om man ikke vil forlate dyrene. Man gi dem en viss beskyttelse i kjellere og tunneler. Eller å komme seg unna områder som det kan være en forhøyet risiko å være i, sier Moholdt.

DSB har allerede fått i oppdrag fra Justis og beredskapsdepartementet hvor de skal se nærmere på trygge områder. Om det er steder det fremdeles er behov for å videreføre tilfluktsrom som et beskyttelseskonsept.

– Det er et forprosjekt som vi skal ha klart i løpet av året. Det kan være aktuelt at man ser litt nærmere på problemstillingen med dyr i den forundersøkelsen, sier Moholdt

Han presiserer:

– Per nå er det ingen situasjon i Norge som tilsier at vi skal klargjøre tilfluktsrommene. Det er ikke en forhøyet risiko i Norge per nå.