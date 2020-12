Vekterstreiken er over

NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund bekrefter enigheten i hver sin pressemelding klokken 17 torsdag ettermiddag.

Vekterstreiken begynte 16. september, og ble med det en av de lengste streikene i Norges historie.

– Koronaoppgjøret ble et kostbart oppgjør, men vi er lettet over at konflikten er over, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

De ansatte tar opp igjen arbeidet senest kl 06.00 fredag morgen, den 4. desember.

Parat kom til enighet 2. november.

Men Norsk Arbeidsmandsforbund hadde torsdag 2461 arbeidere ute i streik av totalt 4370 medlemmer.

Streiken har rammet helikoptertrafikken offshore, kjøpesentre, banker og sykehus.

Onsdag fortalte NRK om sykepleiere ved Kristiansund sjukehus som måtte jobbe som dørvakter på grunn av streiken.

NHO har også ment at streiken skapte utrygghet på kjøpesentre og kollektivknutepunkt.

Kjempet for fastlønn

– Det viktigste for oss har vært rett til fastlønn for de ansatte, sier Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Løsningsforslaget innebærer at fastlønn er normen i Vekteroverenskomsten. Unntaket er for deltidsstillinger under 20 prosent.

For stillinger mellom 20 prosent og 50 prosent vil en som et prøveprosjekt kunne gi timelønn. Det forutsetter frivillighet for den enkelte ansatte, og avtaler om timelønn skal skriftlig godkjennes av tillitsvalgte.

Prøveprosjektet opphører automatisk før neste tariffoppgjør dersom partene ikke er enige om å videreføre.

Videre fastslår løsningen at de som jobber fast dagtid (37,5 timer uke) har rett til fri på bevegelige helligdager med full lønn, skriver Arbeidsmandsforbundet.

Vanskelig periode

– VIKTIG Å AVSLUTTE KONFLIKTEN: Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO sier det er en spesielt vanskelig periode for bransjen på grunn av koronakrisen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi er svært glade for at den lange konflikten med Norsk Arbeidsmandsforbund har funnet en løsning som var akseptabel for begge parter. Bedriftene i sikkerhetsbransjen vil bruke tid på å hente seg inn etter en konflikt som har gått ut over både eksisterende kunder og potensielle oppdrag, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Sikkerhetsbransjen er blant de bransjene som ble tidlig rammet av koronakrisen, blant annet fordi de betjener luftfart, kultur- og reiseliv.

Ifølge NHO er rundt 1000 ansatte fortsatt permittert.

– Med dette som bakteppe var det spesielt viktig å få avsluttet denne arbeidskonflikten slik at bedriftene kan fokusere på å komme gjennom dette krevende året, sier Kaltenborn i pressemeldingen.