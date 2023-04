Vektaren Jorunn føler seg tvinga til å vere politi

På Karl Johans gate i Oslo står vektaren Jorunn med beina godt planta i bakken.

– Politiet køyrer jo berre gjennom her. Vi vektarar går til fots, og då trur folk at vi er politi, seier ho.

Som tilsett i eit privat vektarselskap er arbeidet hennar å fylgje med i butikkar, og ho blir mellom anna tilkalla ved tjuveri.

Likevel blir Jorunn fyrstelinje for skremmande hendingar i byrommet.

– Det har skjedd mange gonger at politiet har køyrd opp Karl Johan, og ser kanskje ikkje at det er ein trugande person som slår etter folk i gata. Det er politiet si oppgåve, men vi må pågripe han, og springe etter politiet og be dei ta han med seg, seier ho.

Av omsyn til arbeidet hennar ynskjer ho å ikkje bruke etternamnet sitt.

I dag er det kring 8000 årsverk i vektarbransjen. I politiet er det same talet 10.000, skriv Arbeidsforskningsinstituttet. Foto: Bjørne Østrem Djukastein / NRK

I ein ny rapport frå Arbeidsforskingsinstituttet svarer halvparten av vektarane som jobbar nært publikum at dei nokon gonger eller ofte opplever det same.

Ser ikkje skilnad

– Noko av grunnen til det er at vektarane kan likne på politiet i uniforma, og dermed bli forveksla. Etter at politiet har blitt meir sentralisert, er vektarane dei som er tilgjengeleg for folk, seier forskingsleiar Christin Thea Wathne.

For folk flest er kanskje ikkje skilnaden stor. Wathne fortel at vektarar ikkje har fullmakt til å utøve makt på same måte som politiet.

– Primært skal ein vektar observere, kontrollere og rapportere. Det er eit ganske klart skilje frå politiet, som skal sikre tryggleiken og kan bruke makt, seier ho.

Wathne meiner at eit politivesen som har blitt meir sentralisert opnar dørene for ein opnare marknad for tryggleiksaktørar som sel tenester. Foto: Eivind Røhne

Jorunn fortel om ein gong då nokon i gata tok tak i henne, for å hjelpe ein mann som ligg på gata. Dei trur han ikkje pustar.

– Då blir jo vi fyrstemann på staden til denne overdosen, og vi utfører fyrstehjelp sjølv om det er politiet som skal handtere det, seier ho.

Wathne meiner vektarar ofte blir nøydde til å utføre politioppgåver, sjølv om det ikkje er i deira mandat.

– Dei opplever ei stor forventning frå folk rundt om å gripe inn, men ein del kjenner nok òg på eit moralsk ansvar. Det er ikkje sikkert vektarane har kompetansen som trengst, ei heller lova i hand i alle tilfelle, nettopp fordi maktbruk ligg hjå det offentlege, seier ho.

Områdekontroll og kontroll av ID er somme av oppgåvene som blir utførte av vektarar. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Tomrom etter politireforma

Dei siste åra har det skjedd store endringar i korleis politiet arbeider. Det som vart lansert som nærpolitireforma har seinare blitt heitande politireforma, og har gjeve eit meir sentralisert politi.

Eitt av føremåla med politireforma var at politiet skulle samarbeide meir med andre aktørar. Wathne seier at når politiet tidlegare tok seg av oppgåver i det offentlege rom ingen andre hadde ansvar for, har det no blitt eit vakuum i det offentlege rom.

Det er butikkane som er vektarane sin arbeidsstad. Likevel blir hendingar på gata ofte handtert utan politi til stades. Foto: Bjørne Østrem Djukastein / NRK

– No har politiet blitt så spissa, at det har oppstått eit tomrom. Folk på gatene treng framleis hjelp, og der kjem til dømes vektartenestene inn, seier ho.

Assisterande politidirektør Håkon Skulstad deler ikkje oppfatninga til Wathne om at politioppgåver fell på vektarar.

– Det er ei villa utvikling at politiet skal bruke meir av sine ressursar på førebygging av kriminalitet og vareta tryggleiken. Å vere ute i gatene er likevel sentralt i politireforma, seier han.

Utilgjengeleg politi

Jorunn meiner at politiet får ein høgare terskel for å kome til staden, dersom ein vektar allereie er på plass

– Om vi ringer og seier at vi har «kontroll» skal det mykje til før politiet kjem. Sjølv om det er deira oppgåve å handtere det som skjer i gatene her.

Assisterande politidirektør Håkon Skulstad peikar på at 88 prosent av innbyggjarane i Noreg kjenner seg trygge i sitt nærmiljø. Foto: Tore Linvollen

Ein annan vektar NRK har snakka med fortel at ein gjerne må "dra på" når ein ringer operasjonssentralen, for at politiet skal prioritere saka.

– Det er ikkje ynskjeleg at ein gjev eit uriktig bilde av situasjonen. Utfordringar kring dette er det naturleg at vektarane tar inn i det vi meiner er ein god dialog med politiet, seier han.

Rapporten frå Arbeidsforskingsinstituttet skildrar ein tung arbeidskvardag for vektarane. Forventninga om å gripe inn i situasjonar i det offentlege rom kan vere ei stor belastning, heiter det der.

– Eg skulle ønske politiet hadde meir tillit til oss når vi tilkallar dei, seier Jorunn.