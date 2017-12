Veitrafikksentralen: – Fortsett julefeiringen med å ta det med ro på hjemveien

– I verste fall må man parkere bilen og vente, men vi håper ikke det blir så glatt som det.

Det sier trafikkoperatør Thomas Eriksen i Veitrafikksentralen i region øst.

De har vært i kontakt med alle entreprenørene sine for å forsikre seg om at de har fått med seg værvarselet.

Det skjer ikke uten grunn.

«Problemvær» i vente

Et kraftig lavtrykk er på vei inn over Sør-Norge i kveld. Det kommer til å påvirke kjøreforholdene fra Bergen i Vest, om Stavanger, Kristiansand og resten av Sørlandet i sør, til Drammen, Oslo og Østfold i øst.

På YR.no er det sendt ut obs-varsel for både Oslo, Stavganger og Kristiansand.

Runar Karlsen i UP sier fartsgrensen er veiledende. Foto: Per Onsheim / NRK

Sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen har ett råd til dem som avslutter julefeiringen og drar hjem andre juledag:

– Følg med på værmeldingen, sjekk værforholdene der du skal kjøre, avpass farten etter forholdene og ta det med ro.

Han sier værtypen som kommer til å strekke seg fra Bergen til Oslo og omfatte hele sørvestlandet, Sørlandet og østlandet kan gi vanskelige kjøreforhold.

– Det kommer til å variere fra at man kjører på vinterføre, til at man kan komme på hålke eller is, eller man kan komme fra tørr asfalt til regn og underkjølte veier som er såpeglatte. Det er variasjonen i forhold som kommer til å gjøre det veldig krevende for sjåførene, sier Karlsen.

Da er det kun én regel som gjelder; senk farten.

Bør ligge godt under fartsgrensene

– Fartsgrensene er ikke veiledende. Det er maksimale fartsgrenser under gode kjøreforhold. Det betyr at man ikke kan ligge i 80 kilometer i timen der det er 80-sone. Man må sette ned farten betydelig for å få et handlingsrom hvis det oppstår en situasjon.

– Hva er godt under?

– Det må man vurdere selv. Slik er lovgivningen lagt opp. Det er et tillitsforhold til den enkelte fører at man setter seg inn i forholdene og avpasser farten til det og egen erfaring og kunnskap.

– Men kan ikke lav fart skape irritasjon og farlige situasjoner for dem som kommer bak som vil forbi?

– Man skal uansett ikke ligge over egen komfortsone. Ser man at det blir kø skal man heller kjøre til siden og slippe folk forbi. Man skal ikke la seg stresse til å kjøre fortere enn det man føler at man har fullstendig kontroll og herredømme over. Det er ingen som skal ta noen som kjører for sakte hvis forklaringen er at man ikke tåler kjøre på annen måte fordi man er redd for å miste kontrollen, sier Karlsen.