Søndag sendte varslingstjenesten Varsom ut oransje farevarsel for flom på Østlandet. I Randsfjorden, Tyrifjorden og Sperillen, er varselet oppjustert til rødt nivå.

Personer som bor i nærheten av Randsfjorden, Tyrifjorden og Spreillen rådes til å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring.

Deler av Hokksund er igjen omringet av vann etter helgens enorme nedbørmengder.

I går måtte beboere i Nesbyen i Hallingdal igjen evakuere på grunn av store vannmengder og fare for skred.

Ordfører i Hallingdal Tore Haraldset forteller at kommunen satte krisestad i går.

– Jeg er optimist i dag, siden vi har hatt to uker med en så stor flom, så er vi veldig spente på hvordan det ser ut nå som vannet er på vei ned, forteller Haraldset.

Veier som er stengt

Riksvei 7 mellom Bromma i Nesbyen og Gol. Anbefalt omkjøring via E16 eller F40 Numedal.

E134 imellom Steinbergveien bro i Drammen og Loe bro i Øvre Eiker.

Fylkesvei 2708 Mjøndalen er stengt i retning Mjøndalen.

Fylkesvei 53 Årøni mellom Årdalstangen og Naddvik.

Kilde: Vegtrafikksentralen

Søndag olonnekjøring på riksvei 7 på grunn av flom. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Togstrekninger som er påvirket

Mandag morgen preges av forsinkelser og inndelinger på flere togstrekninger.

Sørlandsbanen mellom Mjøndalen og Gulskogen er stengt. Dette påvirker linjene F5 og R12.

Østfoldbanen har forsinkelser og innstillinger ved Hauketo. Dette påvirker linje L2.

Flytoget har kun avganger hvert 20. minutt til og fra Oslo Lufthavn. Dette påvirker linkene FLY1 og FLY2.

Bergensbanen mellom Geilo og Gol er stengt. Dette påvirker linje F4.

Dovrebanene mellom Oppdal og Støren er stengt. Dette påvirker linje F6.

Kilde: Banenor

De store nedbørsmengdene har i helgen ført til oversvømmelse ved Norges største tog-parkering i Lodalen i Oslo.

Søndag kveld var veiene i Nesbyen i Hallingdal nær å bli oversvømt. Foto: Tore Haraldset

Brannvesenet og sivilforsvaret har jobbet for fullt med pumper, opplyser Bane Nor.

Hvilke konsekvenser dette får for togtrafikken, er foreløpig uvisst.

Drammen setter krisestab

Drammen kommune melder mandag morgen at de setter krisestab. Vannstanden skal stige, og kommunen frykter at situasjonen kan bli verre enn etter ekstremværet «Hans».

– Flomvernet som er satt opp langs Drammenselva, er dimensjonert til å håndtere et flomnivå på 3,5 meter over vannstanden i fjorden, men vannstanden er ventet å nå dette nivået, skriver kommunen på sine sider.

Hagen til et hus i Hokksund er omringet av vann etter helgens enorme nedbørmengder. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Det betyr i verste fall at flomvernet ikke er tilstrekkelig for å hindre at vannet flyter inn i boligområder.

Også Nesbyen har satt krisestab etter enda en flom søndag.